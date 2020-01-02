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Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Tüm İnsanlığa ''Mutlu Yıllar'' Diler
Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencileri düzenledikleri etkinlikle “Yeni Yıla Merhaba” dedi.
Eğitim 02.01.2020, 11:18
Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencileri düzenledikleri etkinlikle “Yeni Yıla Merhaba” dedi.
Öğretmenler ve öğrenciler kendi hazırladıkları ikramları birbirleriyle paylaştılar. Dayanışmanın, dostluğun, kardeşliğin ve barışın önemini kavradılar.
Altınyıldız Kreş ve Anaokulu;
“Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış mutluluk getirmesi dileği ile yeni yılınız kutlu olsun.
2019 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kaldı. 2020 Yılı daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamınızda güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep sizinle olsun.
Mutlu yıllar.”diler.