Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Öğrencilerinden Örnek Davranış

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencileri mevlid kandili nedeniyle Altınyıldız Eğitim Kurumları Yöneticilerini ve öğretmenlerini ziyaret edip, kendi yaptırmış oldukları kandil simidini ikram ederek, kandillerini kutladılar.

Mevlid kandili sebebiyle Altınyıldız Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümre Başkanı Nurettin ŞAHİN yaptığı açıklamada;

''Mevlid- î Nebî gecesine eriştik. İnsanlığa İslamı tebliğ eden, hakkı, hakikati öğreten, güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen, dünyada huzura, ahirette cennete giden, herhal ve durumda en güzel örneğimiz olan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'(sav)nın dünyaya gelişinin yıldönümüdür.

Sevgili Peygamberimizin en güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş olması insanlığın en büyük ihtiyacının çaresidir.

Sevgili Peygamberimiz bir yönü ile Allahın en sevgili kulu ve peygamberi, diğer yönden insanlar içinden seçilmiş, tüm insanlar gibi yiyip içen, uyuyup uyanan, sevinen ve üzülen bir insandır.

Selamımız üzerine olsun. Dünyada rehberimiz oldu. Ahirette şefaatçimiz olsun. Hepimizin tüm, insanlığın gözü aydın, gönlü ferah olsun. Onun rahmeti herkesi kuşatacak büyüklüktedir.

Onu çok seviyoruz, seveceğiz ümmeti olmakla mutlu ve gururluyuz.

Allah'ın rahmeti, bereketi, bizlerin selam ve saygısı sana olsun.

Tüm İslam aleminin Mevlîd Kandili mübarek olsun.'' dedi.

Mevlid-î Nebî haftası Altınyıldız Eğitim Kurumlarında düzenlenecek programlarla kutlanacak.