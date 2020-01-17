Altınyıldız Kreş ve Anaokulu'nda Karne Heyecanı!

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencileri 2019-2020 Eğitim – Öğretim yılı 1. yarıyılını mutlulukla tamamladılar.

Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize iyi tatiller dileriz.

Bölgenin en donanımlı en büyük anaokulu olan Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu’nda yarıyıl tatili başlıyor.

Okul öncesi yaştaki çocuklara oyun ve eğitimi iç içe vererek onları geleceğe hazırlayan Altınyıldız Kreş ve Anaokulu 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısını eğlenceli etkinliklerle bitirdi.

Öğrencilerin mutlu, sağlıklı bir 2.yarıyıl geçirmeleri temenni edildi.