Altınyıldız Kreş ve Anaokulu'nda ''Hayalimdeki Meslek Gazetecilik''

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu olarak, ilimizde ve ülkemizde görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarız.

Altınyıldız öğrencileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için sürpriz bir kutlama programı düzenledi. “Hayalimdeki Meslek Gazetecilik” başlığı altında Anaokulumuza gelen Gazeteci Atilla Ali Çamur Bey ile öğrencilerimiz röportaj yaptılar. Öğrencilerimizin soru yağmuruna tutulan Atilla Ali Bey mesleği hakkında çocuklarımıza bilgi verdi.

Çocukların heyecanla gazetecilik yapmaya çalışması karşısında Gazeteci Atilla Ali Bey, mesleğe meraklı öğrencilerimizin gazetecilik ve sunuculuk deneyimi yaşamasına,fotoğraf makinası ve mikrofon kullanmasına destek verdi.

Görevleri toplumu bilgilendirmek ve vatandaşın doğru haber almasını sağlamak olan gazetecilik mesleğini icra eden, tüm gazetecilerin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” kutlu olsun.

Öğrencilerimiz ülkemizin en güçlü dönemlerinde milletimizin, devletimizin yanında olan basınımızın fedakar çalışanlarına görevlerinde üstün başarılar dileyerek Gazeteci Atilla Ali Çamur Bey’e teşekkür belgesi verdi.