Nevşehir Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu’nda Aralık ayı veli toplantısı yapıldı. Toplantıda Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu’nun alanında uzman öğretmenleri velilerle bire bir görüştü.

Konferans salonundaki toplantıdan sonra velilerimiz sınıflara geçerek,öğretmenlerle birlikte toplantıya devam ettiler. Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu ailesine yeni katılan velilerimizin oldukça heyecanlı ve mutlu oldukları görüldü.

Velilerimiz, çocuklarının böyle modern ve güzel bir okulda öğrenim görmelerinden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Bize inanıp güvenerek bizimle birlikte olan tüm velilerimize, çok teşekkür ederiz. Okul öncesinde alışkanlıkları ve standartları değiştirmeye, yaşamımızı insan gelişimine ve eğitimine, çocuk yetiştirmeye adayan güçlü kadrosuyla Nevşehir Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu güveniniz ve inancınızdan destek alıyor, eğitime hizmet vermekten gurur duyuyor.

Okulumuz hakkında düşüncelerini bizimle paylaşan ve her zaman yanımızda olan velilerimize teşekkür ederiz.