Altınyıldız Kreş ve Anaokulu İlgi Odağı!

Bölgemizin ve İlimizin en büyük,en donanımlı Kreş ve Anaokulu olan Altınyıldız Kreş ve Anaokulu donanımı, fiziki yapısı, uygulamalarıyla eğitim dünyasının ilgi odağı oldu.

Avanos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan heyet, Altınyıldız Kreş ve Anaokulumuzu tanımak, fiziksel koşullarını görmek ve okul öncesi eğitimi ile ilgili bilgi almak için ziyaret ettiler.

Bölgemizin ve ilimizin en modern, en donanımlı, en başarılı ve en çok tercih edilen Kreş ve Anaokulu olan Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu, Avanos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Pakize KÜÇÜKÖNER, Sibel DURU ve çocuk gelişimi alanı öğrencilerini ağırladı.

Fiziki konumu ve materyalleri, aktiviteleri ile okul öncesi eğitim kurumlarına örnek gösterilen Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulunu tanıtmak bizi mutlu etti.

Daha yolun başında olan okul öncesini tanımaya çalışan öğrencileri ve öğretmenleri yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

Öğretmenlerimiz tarafından anaokulumuz gezdirilirken ve tanıtılırken meslek lisesi öğrencilerinin merak ettikleri konu ile ilgili soruları yanıtlandı.

Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu olarak geleceğimizin temelini oluşturmadaki sorumluluğumuzun bilinciyle başarılara imza atmanın gururunu yaşıyoruz.