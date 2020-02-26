Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Hayvanat Bahçesi Büyük İlgi Görüyor

Hayvanat bahçesi bulunan çok sayıda hayvan, öğrenciler ve misafirler tarafından ziyareti ediliyor. Altınyıldız Koleji Okul öncesi öğrencileri her fırsatta Hayvanat Bahçesine gelmek istiyor.

Öğrencilerle beraber oyunlar oynayan hayvanlar, Anaokulu öğrencilerinin sevgisini kazanıyor.

Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor.

Okulun hayvanat bahçesinde değişik türden çokça hayvan barınmaktadır. Tavşan, kaz, ördek, köpek, tavuk, horoz, güvercin, tavus kuşu gibi hayvanların bulunduğu Hayvanat Bahçesini öğrenciler ziyaret ederek hem hayvanları besliyor, hem de onları doyasıya seviyorlar.

Altınyıldız Koleji Kreş ve Anaokulu Hayvanat Bahçesi ile öğrencilerine hayvan sevgisini öğretirken, hayvanlarında birer canlı varlık olarak insanların sevgi ve şefkatine ihtiyaçların olduğunu kavratmakta, bu ve benzer çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek uygulamalara imza atmaktadır.

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