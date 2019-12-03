Altınyıldız Kolejliler Tekden Munex 2019 Konferansında!

Özel Altınyıldız Koleji öğrencileri 29 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında Kayseri Tekden Koleji'nde düzenlenen Munex Konferansı 2019'a katıldılar.

7 farklı komitenin olduğu etkinlikte öğrencilerimizden Elif Sude YAĞCI Yunanistan, Elif ÖZÜBERK İrlanda, Alperen ÖZEL Norveç temsilcileri olarak UNEP komitesinde üç gün boyunca çalışmalarda bulundular.

Birleşmiş Milletlerin bir modeli olan konferansın amacı, gençlerin dünyanın sorunları üzerine düşünüp bu sorunlara çözümler sunmalarını sağlamaktır.

Öğrencilerimizi ve İngilizce öğretmenimiz Hatice TAKSU'yu en güzel şekilde ağırlayan Kayseri Tekden Koleji idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür ederiz.

MUNEX NEDİR?

Birçok lise ve üniversitede düzenlenen ve Birleşmiş Milletler’in farklı komitelerinin simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı etkinliktir. Ayrıca, etkinliğin amacının öğrencilerin ileride siyasetçi ya da diplomat olma gibi hedefleri olsun ya da olmasın katılacakları bu model konferans ile dünyada yaşanan sorunları tanımasıdır.

3 gün boyunca Munex Konferansına katılarak dünya sorunlarına çözüm yolları için çalışan tüm gençleri kutlarız.