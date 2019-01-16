Altınyıldız Kolejliler Başarılarıyla Büyüyor!

Altınyıldız Koleji öğrencileri 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının I.dönemini tamamlarken elde ettikleri başarıların gururunu ve mutluluğunu yaşamaktadırlar. Dönem içerisinde sınavlara en iyi şekilde hazırlanma gayreti içerisinde olan öğrencilerimiz branşında uzman olan öğretmen kadrosunun ve rehberlik servisinin desteği ile ayrıca okul idaresinin çabalarıyla elde edilen başarıları bu yıl daha da ileriye taşıma idealindedirler.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi, Temmuz ayında başladığı hazırlık kursları ve etütlerini gece gündüz demeden sürdürmüş, öğretmenimiz, öğrencimiz karınca misali çalışmıştır.

Seminerler, konferanslar, sosyal etkinlikler Altınyıldız ailesinin yorgunluğunu bir nebze azaltmıştır.

Hafta içi derslerinin yanı sıra, haftasonu kursları, birebir etütler, akşam etütleri, Türkiye geneli ve okul içi deneme sınavları ve birçok başarıyı artırıcı uygulamalar ile bu yıl da sınavlara koşar adımlarla ilerleyen öğrencilerimize başarılarla dolu güzel bir gelecek temenni ederiz.

Biz Türkiye’nin ve Nevşehir’in Altınyıldızıyız.