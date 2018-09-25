Altınyıldız Kolejliler Başarı Yolculuğunda Yalnız Yürümüyor

Altınyılıdz Koleji’nde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı yoğun bir şekilde devam ediyor.9.,10.ve 11.sınıf öğrencilermize “ TYT ve AYT sınav sistemi nedir ve bu sınava nasıl çalışmalıyım?”adlı brifing Rehberlik Servisi tarafından verilmiştir.Ayrıca Okul Zümre Başkanları bu sınava hazırlanırken branş derslerine nasıl çalışılması gerektiğini öğrencilerimize anlatmışlardır.

Okul rehberlik servisimizin yıl içerisnde gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar tüm hızı ile devam ederken, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı ve önceki yıllarda elde edilen, Türkiye’de bir çok seçkin okul içerisinde ilk sıralarda yer alan başarılamızı bu yılda daha ileriye taşımayı amaç edinen okulumuz yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimiz ayrıca okul çalışanlarımız büyük bir özveri ve kararlılıkla yeni başarıları hedef edinmektedirler.