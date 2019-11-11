Altınyıldız Kolejli Öğretmen Voleybol Takımından Büyük Başarı

ALTINYILDIZLI ÖĞRETMENLER KAYSERİ’DE BÖLGE 3.SÜ OLDU.

Nevşehir 1.si olarak Kayseri’de Bölge maçlarına katılan Altınyıldız Koleji Öğretmen Voleybol takımı Bölge 3.sü olarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Bölge maçları Kayseri'de yapıldı.

Öğretmenler arasındaki iletişimi artırmak, birlik ve dayanışma duygularını geliştirmek amacıyla düzenlenen turnuvaya 17 takım katıldı.

05-08 Kasım 2019 tarihleri arasında Özel Altınyıldız Koleji İlimizi temsil ederek Kayseri İlinde gerçekleşen Türkiye Öğretmenler Kupası Bölge Şampiyonluğuna katılmıştır.

Bölge maçlarında okulumuz ilk maçı Kırşehir iliyle yapmış 3-0 galip ayrılmıştır. Yarı final maçında Ankara iline mağlup olan takımımız, en son maçında Sivas ilini yenerek 3.olmuştur.

Eğitimde, kültürde, sanatta ve sporda öğretmeni ile öğrencisi ile başarı üstüne başarı kazanan Altınyıldız Koleji’ni ve Öğretmen Voleybol takımımızı kutlarız.

Turnuvaya katılan bütün öğretmenlerimizi tebrik ederiz.