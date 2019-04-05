Altınyıldız Kolejinden Doğa Tohumculuk Tesislerine Eğitim Gezisi

Eğitimin dört duvar arasında kalmak yerine, yerinde öğrenmeyle daha kalıcı olduğuna inanan Özel Altınyıldız Koleji eğitim gezileri kapsamında fabrika ziyaretleri yapmaya devam ediyor.

Onlarca işletme ziyareti gerçeklertiren Altınyıldız Fen ve Anadolu Liselilerin bugünkü eğitim gezisi, Türkiye’nin en büyük Patates Tohum Üretim Tesislerini bünyesinde bulunduran Doğa Tohumculuk oldu.

El değmeden üretilen, paketlenen ürünleri, laboratuvar ortamında analizi yapılan mamülleri yerinde gören öğrenciler, Doğa Tohumculuk A.Ş.’nin tertemiz ortamına hayran kaldı.

Özel Altınyıldız Koleji Fen Lisesi 9 ve 10 sınıflarından bir gurup öğrenci Öğretmenleri Gökçen Karataş ve Sinan Yılmaz ile Doğa Tohumculuk Tesislerini ziyaret ettiler.

Enfes patateslerden tatma imkânı da bulan öğrencilerimiz eğitimin yerinde daha kalıcı olduğuna inandılar.

Bizleri güler yüzleriyle ağırlayan çalışanlara ve Fabrika Müdürü Erol Topuz Bey'e teşekkürlerimizi sunarız.

Öğrenciler geziden duydukları memnuniyeti dile getirirken bu tür gezilerle derslerin daha iyi anlaşıldığını,teoriyi pratikle birleştirdiklerini ifade ettiler.

Altınyıldız Kolejli öğrenciler, öğrendikleri bilgi ve becerileri gerçek yaşamla bağdaştırmalarına fırsat yaratan bir yaklaşımla yetiştiriliyor. Altınyıldız Liselerinde STEM uygulamaları gerçek hayat konularına ve problemlerine dayanıyor. Öğrenciler STEM yaklaşımında matematik ve fen derslerindeki konular arasında ilişki kuruyorlar. Ayrıca STEM derslerinde teknolojiyi uygun şekilde kullanma fırsatı yakalıyorlar ve teknolojiyi kullanarak ürünlerini (teknolojileri) robotik Kodlama derslerinde tasarlıyorlar.

Altınyıldız Kolejliler Nevşehir’e ve Türkiye ekonomisine katkılarından dolayı Doğa Tohumculuk A.Ş. yetkililerine plaket takdim etti.