Altınyıldız Kolejinden 5 Kupa!

Nevşehir Okul Sporları tarafından düzenlenen Liseler arası Genç Erkek A Basketbol, Genç Kız A Basketbol, Genç Kız A Voleybol müsabakaları bu hafta yapılan final maçlarıyla tamamlandı.

Üç kulvarda da final gruplarına kalma başarısı gösteren Altınyıldız Koleji Lise takımları,

Altınyıldız Basketbol Genç Kız A Nevşehir 1.si,

Altınyıldız Basketbol Genç Erkek A Nevşehir 2.si,

Altınyıldız Voleybol Genç Kız A Nevşehir 3.sü olarak turnuvayı tamamlamışlardır.

Altınyıldız Koleji katıldığı tüm turnuvalarda il dereceleri kazanmıştır.

Takım sporlarında Futbol Genç Erkek A Nevşehir 1.liği, Futbol Genç Erkek A Nevşehir 2.liği ardından yeni kazanılan 3 İl derecesiyle Nevşehir İlinde Liseler arasında sportif başarılarına 5 yeni derece daha eklemişlerdir.

Nevşehir’i ve okulumuzu Bölge grup müsabakalarında temsil edecek olan takımlarımıza başarılar dileriz.