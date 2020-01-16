Altınyıldız Kolejinden 5 Kupa!
2 İL BİRİNCİLİĞİ,2 İL İKİNCİLİĞİ,1 İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ.
Nevşehir Okul Sporları tarafından düzenlenen Liseler arası Genç Erkek A Basketbol, Genç Kız A Basketbol, Genç Kız A Voleybol müsabakaları bu hafta yapılan final maçlarıyla tamamlandı.
Üç kulvarda da final gruplarına kalma başarısı gösteren Altınyıldız Koleji Lise takımları,
Altınyıldız Basketbol Genç Kız A Nevşehir 1.si,
Altınyıldız Basketbol Genç Erkek A Nevşehir 2.si,
Altınyıldız Koleji katıldığı tüm turnuvalarda il dereceleri kazanmıştır.
Takım sporlarında Futbol Genç Erkek A Nevşehir 1.liği, Futbol Genç Erkek A Nevşehir 2.liği ardından yeni kazanılan 3 İl derecesiyle Nevşehir İlinde Liseler arasında sportif başarılarına 5 yeni derece daha eklemişlerdir.
Nevşehir’i ve okulumuzu Bölge grup müsabakalarında temsil edecek olan takımlarımıza başarılar dileriz.