Altınyıldız Kolejinden 11.Sınıf Öğrencilerine Motivasyon

Altınyıldız Fen ve Anadolu lisesinde 12.sınıflar için denemeler devam ederken 11. sınıflarımız içinde yaz tatilinde ''Nasıl çalışmalıyım? Ne kadar tatil yapmalıyım?'' gibi çoğunluklu öğrenci sorularını Okul müdürümüz Özkan Kılınç cevapladı.

11.sınıf öğrencileriyle konuşma yapan Okul müdürümüz, bu konuda yılların birikimini öğrencilerle paylaştı: ''Yıllardır Nevşehir’in en iyi derecelerinin kazanıldığı Altınyıldız Kolejinde öğrencilerin nasıl çalıştıklarını ve iyi bir üniversite kazanmak için neler yapmaları gerektiğini öğrencilerimize anlattı.

Özellikle yaz tatilinde 11.sınıf konularının bitirilmesi gerektiğini ve TYT-AYT sınavlarına nasıl çalışılması gerektiği hakkında bilgiler verdi.

Ağustos ayında başlayacak Yaz Kurslarında güçlü eğitim öğretim kadrosuyla kaldığımız yerden devam ederek kendi rekorlarımızı kıracağız.'' dedi.

21 yıldır en iyi öğretmenler ve en iyi idarecilerle çalışan, kadro istikrarına, tecrübeye ve sürekli gelişmeye önem veren Altınyıldız Liseleri; öğretmen kadrosuyla, öğrencileriyle, velilerinin desteği ile kazandığı başarılarla Türkiye’nin en seçkin Liseleri arasında yer alıyor.