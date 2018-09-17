Altınyıldız Koleji’nde Yeni Eğitim Öğretim Yılı Coşku ve Gururla Başladı

Altınyıldız Koleji Liselerinde yapılan program Şehitlerimiz için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi ile başladı.

Düzenlenen programa Özel Altınyıldız Eğitim Kurumları Genel Müdürü Serhat İĞDECİ, Lise Müdürü Özkan KILINÇ, yöneticiler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Altınyıldız Koleji öğrencisi Melh Kızılöz ve Yağmur Açıkyörük” Bayrak ve Merhaba “şiirlerini seslendirdi.

Öğrenciler adına 2018 mezunlarından ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden Göktuğ Ekinci ve Hazal Güvenkaya’nın konuşmasının ardından Müdür Yardımcısı Aykut Değerlier bir konuşma yaparak yeni eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Özel Altınyıldız Liselerini derece ile kazanan öğrenciler ödüllendirildi.

Biyoloji öğretmeni Gaye Çiğdem Çiçek, öğretmenin ilk dersinin ardından öğrenciler sınıflarında yeni eğitim öğretim yılının derslerine devam etti.

2018-2019 Öğretim Yılı Altınyıldız Liseleri Açılış Programı sunumu,

Değerli yöneticilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, sayın konuklarımız ve sevgili öğrencilerimiz;

2018-2019 eğitim-öğretim yılında sizlerle birlikte olmanın, Türkiye’nin aydınlık geleceği olan çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirecek değerli öğretmelerimizle ve ülkenin geleceği gençlerimizle birlikteliğin farklı heyecanı ve gururu içinde sizleri saygıyla selamlıyorum. Bu duygular içinde Altınyıldız Koleji ailesine bu öğretim yılında katılan öğrencilerimize ve velilerimize “ Hoş geldiniz!”

Yeni Öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize sağlık, başarı ve huzur getirmesini diliyorum.

“Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım!

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Özel Altınyıldız Koleji öğrencisi Melih KIZILÖZ “ Bayrak” şiirini okudu.

Büyük Önder Atatürk ve ebediyete intikal etmiş olan bütün Şehitlerimizin, gazilerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Saygı duruşunun ardında İstiklal Marşımız okundu.

Sevgiyi mihver alıp, alın teri ve özveriyi çağdaş eğitim yöntemleriyle birleştirerek Türkiye’nin Örnek Okulu sıfatını gururla taşıyan Altınyıldız Eğitim Kurumlarımız, her öğretim yılında eğitimin öncüsü olma misyonunu bir kez daha perçinlemiş ve bizlere haklı bir gurur yaşatmıştır.

Atatürk’ün: “Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar” özdeyişini şiar edinen Altınyıldız Eğitim Kurumlarında uygulanan özverili, planlı ve disiplinli ekip çalışmaları 21 yıldır öğrencilerimizi başarıdan başarıya koşturmaktadır.

Bilgili, kültürlü ve donanımlı yetişen öğrencilerimiz geleceğe güvenle yürümektedir.

2018 Üniversite Sınavlarında her yıl olduğu gibi Nevşehir’deki tüm birincilikleri Altınyıldız Liseliler kazanmıştır.

Türkiye 87.556.1372.1653.1801.2035.2307.2357.2433.2514.3417.3585.liği ve daha nice dereceleri kazanan öğrencilerimiz gururumuz olmuştur.

2018 Üniversite Yerleştirme sonuçlarına göre Altınyıldız Koleji öğrencilerinden 144 ‘ü daha Üniversiteli oldu.

verdiğimiz 17 yılda 116 sı Tıp Fakültesi olmak üzere toplam 1259 öğrencimizi Türkiye’nin en seçkin Üniversitelerine yerleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

2018 Üniversite Sınavında Nevşehir birinciliklerini alan öğrencilerimiz, BOĞAZİÇİ, ODTÜ, BİLKENT ve HACETTEPE İNGİLİZCE TIP FAKÜLTESİ’ ne yerleşmişlerdir.

İşte 2018 Üniversite Sınavı Şampiyonlarımızdan ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Fakültesini kazanan 2 öğrencimiz aramızda.

Hazal GÜVENKAYA ve Göktuğ EKİNCİ’yi kutluyoruz.

Hazal GÜVENKAYA ve Göktuğ EKİNCİ konuşmalarını yaptı. Şampiyon öğrenciler kendilerini yetiştiren öğretmenlerine ve idarecilerine teşekkür ederek, öğrencilere sınav ve okul hayatlarında başarılı olmaları için neler yapmaları gerektiği hususunda önerilerde bulundular.

Hazal GÜVENKAYA’nın KONUŞMASI

Ben Hazal Güvenkaya 12 yıl boyunca içerisinde yer aldığım Altınyıldız Kolejinden Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini kazanmış bir Altınyıldızlı olarak ayrılıyorum. Anaokulundan Üniversiteye kadar öğrenim gördüğüm Altınyıldız’dan ayrılmanın burukluğunu yaşıyorum.

Sözlerimin başında Altınyıldız Koleji ailesine 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının hayırlı olmasın, başarılı, mutlu bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum.

Bizler bu okulun bütün özelliklerinden en iyi şekilde yararlandık.Yıl boyunca düzenli bir şekilde okula geldik,derslere düzenli bir şekilde girdik ve öğretmenlerimizi çok iyi dinledik,deneme sınavlarını kendimizi vererek çözdük,teneffüslerde ve öğle aralarında bolca soru sorduk.Okulumuzun uyguladığı etüt sistemini çok iyi değerlendirdik ve her gün etüt çalışmalarına katıldık.Sınavın yaklaştığı dönemlerde akşamları okulda kaldık.Yoğun şekilde çalıştık,soru çözdük ve birbirimize konu anlattık,çok güzel bir Altınyıldız ortamı oluşturduk.Bütün bunların sonucunda ben ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğini kazandım.Benim dışımda 18 arkadaşım Tıp Fakültesini,60 arkadaşım Mühendislik ve Mimarlık Fakültesini,9 arkadaşımı Hukuk Fakültesini ve toplamda 144 arkadaşım üniversiteyi kazandı.TYT ve AYT’ de Sayısal,Eşit ağırlık ve Dil alanında Nevşehir 1.2. ve 3.lüklerin kazandık.

Bütün bunların kolay bir şekilde elde etmediğimizi biraz önce söyledim. Öğrenci arkadaşlarım sizleri önerim düzenli ve verimli çalışın, Altınyıldız Kolejinin bütün imkânlarından faydalanın, bunun sonucunda hepinizin başarılı olduğunu göreceksiniz.

Yeni öğretim yılının hayırlı ve başarılı eğitim-öğretim yılı diliyor, üzerimizde çok büyük emekleri olan ve çok iyi üniversiteler kazanmamızı sağlayan idarecilerimize ve öğretmenlerimize sizin huzurunuzda çok teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum.

Hazal GÜVENKAYA

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği

Göktuğ EKİNCİ’nin KONUŞMASI

“2018-2019 eğitim öğretim yılının öğretmenlerimiz, ailelerimiz ve tüm öğrenci arkadaşlarım için hayırlı,uğurlu olmasını diliyor herkese üstün başarılar temenni ediyorum.

Bugün yeni bir eğitim öğretim yılının ilk günü. Bundan tam bir sene önce bizler de sizler gibi bu sıralarda öğrenciydik. Bugün ise ben hayalim olan ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğini kazanmış olarak karşınızdayım. Umarım sizler de bundan 1 sene sonra hayalini kurduğunuz yerlerde olursunuz.

Yıllarca öğrenim gördüğümüz Altınyıldız Koleji’ne bir vefa örneği olarak yeni ders yılının açılışında aranızda bulunmak istedik. Bizlere bu imkânı veren okul yönetimine teşekkür ediyorum.

Sevgili arkadaşlarım, önce 12. Sınıflara seslenmek istiyorum. Sizler için bu yıl çok ama çok yorucu geçecek. Ama bu zorlu süreçte yalnız değilsiniz. Okulumuzun başarılı yönetimi, çok değerli öğretmenleri ve aileleriniz her zaman yanınızdalar. Ayrıca biz mezunlar da sizlerin destekçisi olacağız.

Biz geceli gündüzlü,etüt,kurs,deneme,ders okulumuzla işbirliği halinde çalıştık. Evde verimli çalışamadığımız zamanlar oldu. Gece siz gittikten sonra okulda çalıştık. Bir an olsun pes etmedik ve 2018 yılı sınavlarında 18 tıp,60 mühendislik,9 hukuk olmak üzere 144 arkadaşımız üniversiteli oldu. Bütün alanlarda il 1.likleri,2.likleri ve 3.lükleri kazandık.

Sizlere bu başarıyı ve özgüveni 21 yıllık Altınyıldız başarı geçmişiyle birlikte miras bırakıyoruz. Biz bu büyük ailenin fertleriyiz. Bu vesile ile bu yıl sınava girecek tüm arkadaşlara ve Altınyıldız Kolejlilere başarılar diliyorum. Bu sene aramıza yeni katılan 9. Sınıflar ve ara sınıflardan gelen arkadaşlar var. Onlara da buradan birkaç şey söylemek istiyorum.

Arkadaşlar aramıza hoş geldiniz, başarı bayrağını bizden devralmanız çok güzel. Unutmayın ki Türkiye’nin en başarılı okullarından birine geldiniz. Okulumuz hem akademik hem sosyal anlamda Nevşehir’in en başarılı okuludur. Her sene yapılan üniversite sınavlarında Nevşehir’in en başarılı kurumu, Türkiye’nin göz bebeğiyiz. Nevşehir ve Türkiye dereceleri okulumuzdan çıkmıştır. Sadece sınav başarısında değil, TÜBİTAK yarışmalarında, bilim olimpiyatlarında ve sportif faaliyetlerde de yine Nevşehir, Türkiye ve Dünya derecelerimiz var. 21 yıldır devam eden başarı geleneğinde bayrağı devralma sırası sizde. Bu bayrağı en yukarılara taşıyacağınızdan eminim.

Biz bugüne kadar Altınyıldızlılar olarak şanlı bayrağımıza göz dikenlerin düşmanı, mazlumların dostu, muhtaçların yardımcısı olduk. Bugünden sonra da Mustafa Kemal Atatürk ve ilkeleri doğrultusunda devletimizin ve milletimizin kalkınması ve gelişmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz Altınyıldız kolejinden üniversitelere giden 1259 mezunumuzun sizlere selamlarını ve başarı dileklerini iletiyorum. Bizler yaşamımız boyunca Altınyıldızlı olmanın sevincini ve gururunu yaşayacağız. Yolunuz açık olsun ve yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun.”

Göktuğ EKİNCİ,ODTÜ

Bilgisayar Mühendisliği

Şampiyon öğrenciler büyük alkış aldı.

Başarılı ve istikrarlı yönetimiyle, çağdaş eğitim anlayışıyla,sürekli başarıyı ve Kaliteyi ilke edinen Altınyıldız Eğitim Kurumları,eğitimde ekol bir kurum haline gelmiştir.

Başarıları, imkânları ve her geçen gün daha da gelişen okul kampusuyla Altınyıldız Koleji eğitimde Türkiye’nin parlayan yıldızı olmuştur.

Özel Altınyıldız Müdür Yardımcısı Aykut DEĞERLİER konuşmasını yaptı.

“Sayın Genel Müdürüm

Sayın Müdürüm,

Sayın Meslektaşlarım, sevgili misafirler ve çok kıymetli öğrencilerimiz,

Değerli meslektaşlarım, Sevgili misafirler, çok kıymetli öğrencilerimiz.

2018-2019 eğitim öğretim yılının bu ilk gününde, Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hoşgeldiniz.

Altınyıldız Koleji kurulduğu 1998 yılından bu yana, kendi ayakları üzerinde dik ve sağlam durabilen öğrencilerin yetiştiği, geleceğe sağlam adımlarla yürüyen bireylere önder ve örnek olan bir kurum olmuştur. 21 yıldan bu yana, onlarca hatta yüzlerce Dünya, Avrupa ve Türkiye başarılarına imza atan Altınyıldız Koleji’nin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Altınyıldız Kolejinin kurucularına, idarecilerine, öğretmenlerine ve personeline hepimiz adına teşekkür ediyorum.

Türkiye’nin ve Nevşehir’in en iyi öğretmen kadrosuna sahip olan Kolejimiz bu sene YKS’de kırılmaz zor bir rekora imza attı.

18 Tıp,9 Hukuk,48 Mühendislik-Mimarlık,2 Diş Hekimliği,10 Eğitim Fakültesi,30 Sağlık Bilimleri ve 18 İşletme ve diğer fakülteleri kazanan öğrencilerimizin bu rekor başarılarına tanık olmanın gururunu yaşıyoruz.

Vatanımızın geleceği ve güvencesi sevgili öğrencilerim, bu başarıların devamının gelmesi i.için çok çalışmalısınız, sorumluluğunuz büyük ama unutmayın ki hepiniz yanınızdayız.

Yeni eğitim öğretim yılımız tekrar hepimize hayırlı uğurlu olsun, hepinize başarılar diliyorum.”

2018 Üniversite Sınavında Nevşehir tarihinin en başarılı sonuçlarından birisine imza atarak öğrencilerine,18 Tıp,60 Mühendislik-Mimarlık,9 Hukuk,2 Diş Hekimliği,10 Eğitim Fakültesi,32 Sağlık Bilimleri,13 İşletme ve diğer fakülteleri

kazandıran Altınyıldız Koleji öğrenci, öğretmen ve personelini kutluyoruz.

2018 Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre öğrencilerimizden bazılarının yerleştiği yerler şu şekildedir;

2017-2018 AYT-TYT PUAN SONUÇLARI/ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARINDA BAZILARI ADI-SOYADI YERLEŞTİĞİ OKULU BÖLÜM 1 ÜLKÜ İKBAL İLHAN BİLKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ (TAM BURSLU) 2 GÖKTUĞ EKİNCİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3 HAZAL GÜVENKAYA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 4 MERT USLU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİ BİLİMİ (İNG) 5 AHMET FATİH AKCAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ (İNG) 6 İBRAHİM ENES USLU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ (İNG) 7 ÖMER FARUK GENÇ TOBB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TAM BURSLU) 8 AHMET CİHAN ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ(İNG) 9 MEHMET İLBAĞI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 10 HAZAL TEKİNARSLAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 11 FATMA BAYRAKÇI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 12 BURCU SENA AYDIN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 13 BELİNAY ÜNLÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇAPA TIP FAKÜLTESİ 14 MELİKE BÜŞRA BAŞTUĞ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇAPA TIP FAKÜLTESİ 15 ZEYNEP SÜMEYYE ALCAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 16 SUDE SENA ALTINKAYA ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 17 BANU NUR ISINMIŞ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 18 FURKAN TAŞPINAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 19 MERT KOZAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 20 AYŞE KAFALI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 21 GÖKHAN KOCAMAN YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ 22 TALHA BERKAY BOZBIYIK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 23 MAHMUT DAŞKIN NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 24 MEHMET MERT ÖZTÜRK NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 25 AÇELYA AYSEL GENÇ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 26 ELİF İLLEEZ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 27 DURMUŞ CERİT AFYON ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 28 MUHAMMET YAŞAR BEDEL ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 29 ELİF SENA YILDIZ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 30 AYŞE ŞAHİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 31 ZEYNEP ÇANTA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 32 BERKALP ÇUBUK AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 33 İNCİ ALTUNAL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 34 AYÇA YÜNCÜ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 35 ERSİN KARAKAŞ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 36 MELİSA BULUT BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ(% 25)BURSLU 37 ERALP VAROL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 38 NAZIM BERKEM ÜN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 39 UMUT CAN METİNKAYA ESKİŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNG) 40 SEÇİL RANA DOĞAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTROL VE OTOMOSYON MÜHENDİSLİĞİ( İNG)

2018 yılında Altınyıldızlı öğrencilerin kazandığı başarılı sonuçlar, hem ilimizin, hem bölgemizin hem de Türkiye genelinde en iyi sonuçlardan birisidir.

Altınyıldız Eğitim Kurumları 2017-2018 eğitim-öğretim yılında bilimsel, sportif ve kültürel alanlarda birçok başarılar kazanmıştır.

Satranç, Futsal, Futbol, Hentbol, Voleybol, Besketbol, Taekwondo, Atletizm Kız ve Erkek Takımlarımız Nevşehir Bölge,Türkiye Birincilikleri ve Dünya 3.lüğü derecelerini kazanmıştır.

TÜBİTAK ve Uluslar Bilim Yarışmalarında Bölge 1.liği,Türkiye Finalistliği ve TÜRKİYE 4.lüğü dereceleri kazanılmıştır.

Emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyoruz.

Altınyıldız Eğitim Kurumlarında en iyi öğretmen kadrosuyla, en güzel okul kampusunda İnşallah 2018-2019 öğretim yılında muhteşem başarılara yenilerini

ekleyeceğiz.

Altınyıldız Fen Lisesi öğrencilerinden Yağmur Açıkyörük ‘ü Merhaba adlı Şiiri okudu.

ÖDÜL TÖRENİ

Her yıl kazandığımız muhteşem başarılarla kitlesel ve bireysel sonuçlarda Türkiye’nin en başarılı, en seçkin liseleri arasında yer almanın onurunu yaşıyoruz.

2018 Öğretim yılı 9.sınıflarımızdan LGS sınavlarında en yüksek puanları alan

öğrencilerimize ödülleri verildi.

SIRA NO ADI-SOYADI 1 GÖKTÜRK GÖK 2 HASAN KAAN GEZGİN 3 AYŞE RÜVEYDA ÇİFTÇİ 4 MERVE DEMİRKUNDAK 5 MEHMET KALCI 6 CEREN ÖZDEMİR 7 EFE CENGİZ 8 AHMET ŞİŞMAN 9 SELİM CİNGİTAŞ 10 KAAN GÜNEŞ 11 DİLAY GÜLLE 12 ŞERİFE ŞENGÜL 13 HATİCE BAHAR BÜYÜKOL 14 ADEM ÇAM



Okullarımızı ilk 3 derecede kazananlar ile en yüksek puanı alan öğrencilerimizin Plaketleri yöneticiler tarafından verildi.

Biz; kurucularımızla, yöneticilerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, velilerimizle, personelimizle ve yaptığımız çalışmalarımızla ”zirve okul” olmayı “Türkiyen’nin Örnek Okulu”olmayı hak ediyoruz.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılının ilk dersini Biyoloji Öğretmeni Gaye Çiğdem ÇİÇEK verdi.

“SAYIN GENEL MÜDÜRÜM,SAYIN MÜDÜRÜM,

Saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler;

Bugün yeni bir öğretim yılına başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Aramıza yeni katılan 9.sınıf öğrencilerimize bu vesile ile öncelikle hoş geldiniz diyorum.

Okul, hayatımızın en önemli dönemlerinden biridir. Özel Altınyıldız Koleji olarak bu dönemin hem akademik hem de sosyal anlamada başarılı geçmesi en büyük hedefimiz ve ilkemizdir. Unutmayın, okul sadece bireyin hayat standartlarını yükseltecek ve iyi bir meslek sahibi yapacak bilgi ve beceri vermekle kalmaz, aynı zamanda toplumların yapılarının, insan ilişkilerinin nasıl olacağının, bireysel ve toplumsal sorumlulukların neler olacağının hizmet ettiği toplumun maddi ve manevi değerlerini de öğrencilere aktarır ve davranış haline getirir. “Türkiye’nin Örnek Okulu” olan Özel Altınyıldız Koleji’nde başarı bir gelenektir ve tüm başarılarımız geleceğimize yön verir. Bize göre öğrenci; vatana, millete bağlı, toplumsal sorumluluklarını yerine getiren, milli ve manevi tüm değerlere saygılı ve girdiği tüm sınavlarda da başarılı olandır. Ulu Önder M.Kemal Atatürk’ün de dediği gibi siz geleceğin yetişkinlerisiniz ve biz size çok ama çok güveniyoruz. YKS başarıları ile proje yarışmalarındaki özverili çalışmaları ile bilimsel çalışmalardaki yeteneği ile ve sosyal faaliyetlerdeki güveni ile Nevşehir’in ve Türkiye’nin gözde okullarından olan Altınyıldız Koleji olarak her zaman yanınızdayız.

Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Hepinize çok iyi geçecek bir yıl diliyorum.”

Yeni eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diliyor ve Türkiye’nin en başarılı okulları arasında yer alan Altınyıldız Eğitim Kurumlarının başarılarının devamını temenni ediyoruz.

2018-2019 Öğretim yılı Açılış Programının ardından öğrenciler sınıflarda derslerine başladı.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018, 11:24