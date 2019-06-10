Altınyıldız Kolejinde Üniversite Sınavı Son Hazırlıkları Tamamlanıyor

Altınyıldız Koleji 12.sınıf öğrencileri bayram tatilinin ardından çalışmalarına tüm güçleriyle devam ediyorlar.

9 günlük bayram tatilinde de yoğun bir çalışma temposu içerisinde olan öğrencilerimiz üniversite sınavına çok kısa bir süre kala farklı yayınlardan seri deneme sınavlarına katılarak başarılarını çok daha yukarılara taşıyarak ve geçmiş yıllarda elde edilen Türkiye derecelerini ve Nevşehir 1.liklerini devam ettirmek amacını taşımaktadırlar.

Yorucu bir süreci başarı ile tamamlamış olan, tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.