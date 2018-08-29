Altınyıldız Kolejinde Üniversite Hazırlık Kursları Bir Aydır Devam Ediyor.

ALTINYILDIZ KOLEJİNDE ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KURSLARI BİR AYDIR DEVAM EDİYOR.

Altınyıldız Kolejinin 11. ve 12.sınıflara yönelik hazırladığı yaz dönemi Üniversite hazırlık kursları birinci ayını tamamlıyor.

2018 Üniversite Sınavlarında Nevşehir birinciliklerini kazanan Altınyıldız Liseliler 2019 Üniversite hazırlık kurslarına yaklaşık 1 ay önce başlamışlardı.

2018 Üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı bu günlerde Altınyıldızlı öğrenciler, 2019 Üniversite Sınavlarında da Türkiye ve Nevşehir derecelerini elde etmek için tempolu bir şekilde hazırlıklarına devam ediyorlar. Uygulanan kurslarda 11 ve12.sınıf öğrencileri Altınyıldız Kolejine ait yayınlar ve soru bankalarının desteği ile 2019 Üniversite sınavlarına hazırlık çalışmaları yapılıyor.

2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca da Altınyıldız Kolejli öğrencileri hafta içi ve hafta sonu kursları ile desteklenmeye devam edilecek.

Altınyıldız sınav takvimine göre uygulanan TYT ve AYT denemeleri, tarama sınavları, İl geneli ve Türkiye geneli sınavlar ile öğrenciler sınav heyecanlarını yenerek gerçek sınava eksiksiz hazırlanmaları hedefleniyor.

Rehberlik Bürosu ve Ölçme Değerlendirme Servisi sonuçları ile değerlendirerek, ihtiyacı olan öğrencilerimize bireysel ya da grupla etüt çalışmaları planlayarak, soru çözme saatleri ile eksiklerinin giderilmesi ve pekiştirme çalışmaları yapılıyor.

2018 Üniversite Sınav sonuçlarında rekor başarı kazanan Altınyıldız Kolejliler büyük bir moral ve motivasyonla 2019 Üniversite Sınavlarına hazırlanmaya devam ediyor.

2018 Üniversite Sınavlarında;

Altınyıldız Koleji öğrencisi Ülkü İkbal İLHAN Y-EA puan türünde Türkiye 87.si, TYT’ de Türkiye 103.sü, Fatma BAYRAKÇI Türkiye 556.sı, Göktuğ EKİNCİ Türkiye 1372.si, Burcu Sena AYDIN Türkiye 1653.sü,Mert USLU Türkiye 1801.si, Hazal GÜVENKAYA Türkiye 2035.si, Sümeyye ALCAR Türkiye 2307.si, Belinay ÜNLÜ Türkiye 2357.si, Melike Büşra BAŞTUĞ Türkiye 2433.sü,Sude Sena ALTINKAYA Türkiye 3143.sü, Ahmet FATİH AKCAN Türkiye 3417.si, Ömer Faruk GENÇ Türkiye 3585.si, İbrahim Enes USLU Türkiye 3593.sü, Banu Nur ISINMIŞ Türkiye 3703.sü, Furkan TAŞPINAR Türkiye 4300.sü, Mert KOZAN Türkiye 4362.si, Ayşe KAFALI Türkiye 4816.sı, Gökhan KOCAMAN Türkiye 5113.sü, Ahmet CİHAN Türkiye 5268.si olarak Nevşehir 1.liklerini ve Türkiye derecelerini kazanmışlardır.

Altınyıldızlılar her yıl kazandıkları başarıları 2018 Üniversite Sınavlarında daha da yukarılara taşımanın mutluluğunu yaşarken,2019 Üniversite Sınavlarında daha büyük başarılara ulaşma hedefindeler.

Her yıl olduğu gibi Altınyıldız Kolejliler geceli gündüzlü öğretmenleriyle, öğrencileriyle ve velileriyle karınca misali çalışarak başarıya bir adım önde doğru koşmaya devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2018, 08:57