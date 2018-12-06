ALTINYILDIZ KOLEJİNDE SAĞLIK EĞİTİM SEMİNERLERİ

Yeterli ve dengeli beslenme, obezitenin önlenmesi, fiziksel aktivite ve hareketli yaşam ,Diyabet,Aşırı tuz tüketiminin azaltılması ,ekmek israfının önlenmesi hakkında

Eğitim görevlileri Şennur ALP ve Hatice AKANDERE tarafından bilgilendirmeler yapılmıştır.

Ayrıca Dr.Furkan ÇELİK de AİSD NEDİR? Belirtileri,bulaşma şekli, korunma yolları hakkında görsel materyallerle seminer verilmiştir.

Sağlığımız yakından ilgilendiren iki hassas konu sunum ,gösteri,uygulama ve bilgilendirmelerle öğrencilerimizin dikkatini çekmiş olup program sonucunda öğrencilerimizin merak ettikleri soruları ilgililer tarafından cevaplanarak halk sağlığı eğitim programı amacına ulaşmıştır.

Sağlık eğitim seminerine katkılarından dolayı Altınyıldız Koleji yöneticilerine, eğitim görevlileri Sayın Şennur ALP, Hatice AKANDERE ve Dr.Furkan ÇELİK ‘e program için katkılarından dolayı teşekkür eder ,tüm halkımıza sağlık dolu yarınlar dileriz.