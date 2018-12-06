ALTINYILDIZ KOLEJİNDE SAĞLIK EĞİTİM SEMİNERLERİ

Özel Altınyıldız Fen Lisesi,Anadolu Lisesi ,Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Eğitim programı dahilinde çağımızın büyük sorunu olan “Obezite ve AİDS” konulu seminer düzenlendi.

ALTINYILDIZ KOLEJİNDE SAĞLIK EĞİTİM SEMİNERLERİ
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      Yeterli ve dengeli beslenme, obezitenin önlenmesi, fiziksel aktivite ve hareketli yaşam ,Diyabet,Aşırı tuz tüketiminin azaltılması ,ekmek israfının önlenmesi hakkında

Eğitim görevlileri Şennur ALP ve Hatice AKANDERE tarafından  bilgilendirmeler yapılmıştır.

Ayrıca Dr.Furkan ÇELİK de AİSD NEDİR? Belirtileri,bulaşma  şekli, korunma yolları  hakkında görsel materyallerle seminer verilmiştir.

             Sağlığımız yakından ilgilendiren iki hassas konu  sunum ,gösteri,uygulama ve bilgilendirmelerle öğrencilerimizin dikkatini çekmiş olup program sonucunda öğrencilerimizin merak ettikleri soruları ilgililer tarafından cevaplanarak halk sağlığı eğitim programı amacına ulaşmıştır.

              

         Sağlık eğitim seminerine katkılarından dolayı Altınyıldız Koleji yöneticilerine,  eğitim görevlileri Sayın Şennur ALP, Hatice AKANDERE ve  Dr.Furkan ÇELİK ‘e program için katkılarından dolayı teşekkür eder  ,tüm halkımıza sağlık dolu yarınlar dileriz.

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