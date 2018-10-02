Altınyıldız Kolejinde Öğrenciler Robotik Ve Kodlama Eğitimiyle Geleceğe Hazırlanıyor

ALTINYILDIZ KOLEJİNDE ÖĞRENCİLER ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİYLE GELECEĞE HAZIRLANIYOR
Altınyıldız Koleji öğrencileri Robotik,Kodlama ve 3 Boyutlu Tasarım eğitimleriyle geleceğe hazırlanıyorlar.
Kodlama, robotik ve 3 boyutlu tasarım, geleceğin popüler meslekleri arasında yer almaktadır.
Altınyıldız Kolejli öğreciler kodlama eğitimi ile birlikte robotlarını tasarlayarak onları komutlarla görevlendiriyorlar.
3 Boyutlu tasarım,kodlama ve robotik eğitimlerle,araştıran,üreten ve düşündüklerini uygulayan nesiller yetiştiriyoruz.
Altınyıldız Eğitim Kurumları Lise kampüsünde Fen ve Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencileri kodlama eğitimlerinin tamamlanmasının ardından kendi komutlarıyla yönettikleri robotları laboratuvarlarında yapmaya başlıyorlar.
Yazılım ve Robotik eğitim gelecekte endüstrinin birinci kaynağı olacak.Her yıl yüzlerce öğrencisini Türkiye’nin en seçkin üniversitelerine gönderen Altınyıldız Koleji bünyelerinde bulunan STEM (Fen,Teknoloji,Mühendislik,Matematik) laboratuarlarında öğrenciler geleceğin projelerini tasarlıyorlar.
Kodlamanın mantığını öğrenirken, özgün fikirler üreten Altınyıldız Kolejlilerde ilk hedef, İnsansız Hava Araçlarına katkı sağlamak olduğunu söylediler.
Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 12:28