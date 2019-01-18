Altınyıldız Koleji'nde Karne Töreni

Kolej Konferans Salonunda düzenlenen programda başarılarından dolayı öğrencileri kutlayan Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Özkan Kılınç, Yarıyıl tatilinde 12. Sınıfların etütlerinin devam edeceğini, Okulun açık olacağını, öğrencilerin dinlenmelerinin yanı sıra ders tekrarları yapmaları gerektiğini söyledi.

Genel Müdür Serhat İğdeci de öğrencilere iyi tatiller diledi.

Hep birlikte coşku ile söylenen İstiklal Marşımızın sonra karne ve başarı belgelerini sınıf öğretmenlerinden alan Altınyıldızlılar, 2 haftalık yarı yıl tatiline başladı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2019, 11:03