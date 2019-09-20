Altınyıldız Kolejinde Final

Altınyıldız Koleji liseleri arasında yapılan halı saha turnuvası yapılan final müsabakası ile sonuçlandı.

Eğlenceli, keyifli, iddialı maçların yapıldığı sınıflar arası futbol turnuvası 5. günün ardından tüm şubelerin birincisi 12 FEN C olmuştur.

9. Sınıflarda 9 FEN D,

10. Sınıflarda 10 FEN B,

11.Sınıflarda 11 ANADOLU C

12 Sınıflarda ve okul 1.si 12 FEN C olmuştur.

Her yıl geleneksel olarak yapılan turnuvamız 1.nin belirlendikten sonra öğretmen ve öğrencilerden oluşan iki takım karşılaşma yaparak turnuvamızın son gününe renk katmış ve turnuva tamamlanmıştır.

Şampiyon takımlar düzenlenen törenle ödüllendirilmiştir.

Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve katılım yapan öğrencilerimizi kutlar, başarılar dileriz.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2019, 17:50