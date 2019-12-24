Altınyıldız Kolejinde Çifte Kupalı Zafer!

09.12.2019 - 23.12.2019 tarihleri arasında Nevşehir Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen Liseli Gençler Futbol İl Birinciliği bugün oynanan 1.lik, 2.lik ve 3.lük, 4.lük maçları ile tamamlanmıştır.

Altınyıldız Liseleri şampiyonada bir ilke imza atarak, iki takımıyla final oynayarak,1.lik ve 2.lik derecelerini kazanmıştır. Şampiyonada;

Nevşehir 1. Özel Altınyıldız Koleji Fen Lisesi

Nevşehir 2. Özel Altınyıldız Koleji Anadolu Lisesi

Nevşehir 3. Nevşehir Lisesi

Nevşehir 4. Nevşehir Anadolu Lisesi olmuştur.

Nevşehir ilini bölge grup müsabakalarında temsil etmek için 1.lik ve 2.lik maçına çıkan Altınyıldız Fen Lisesi ve Altınyıldız Anadolu Lisesi final maçında mücadele etmiş İl birincisi Altınyıldız Fen Lisesi, İl ikincisi Altınyıldız Anadolu Lisesi olmuştur.

Ödül töreninde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim ARI şampiyon Özel Altınyıldız Koleji Fen Lisesinin kupasını vermiş ve dereceye giren dört takım sporcularına hediye olarak spor ayakkabısı sözü vermiştir.

İl 2.3.4.olan takımların ödüllerini Altınyıldız Koleji Genel Müdürü Serhat İĞDECİ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa ÜNLÜER, Okul Sporları Şube Müdürü Ali ŞAHİN, ödüllerini vermiştir.

Ödül töreni hatıra fotoğrafları çekimi ile tamamlanmıştır.

Her alanda başarılar kazanan Altınyıldız Eğitim Kurumlarını kutlarız.