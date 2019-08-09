Altınyıldız Kolejinde Büyük Buluşma

Altınyıldız Koleji ev sahipliğinde, Nevşehir Müftülüğüne bağlı Camii ve Kur’an Kursları arasında yapılan. 2 aydır devam eden halı saha turnuvasında Rasim Uzer Camii şampiyon oldu.

Nevşehir’in ve Türkiye’nin en başarılı eğitim kurumları arasında yer alan Altinyıldız Eğitim Kurumları, tesislerini Nevşehir halkının hizmetine sunmaya devam ediyor.

YAZ KUR’AN KURSLARI İRFAN TURNUVASI TAMAMLANDI.

Yaz Kur’an Kurslarıyla birlikte başlayan müsabakalar, her hafta heyecanlı bir şekilde devam etti. Turnuvaya Altunoluk Camii, Aşıkkutlu Kur'an Kursu, Boğaz Köyü Camii, Fatih Sultan Mehmed Camii, H. M. Avlanmaz Camii, Hz. Ömer Camii, Koparan Camii, Rasim Uzer Camii, Söğütlü Camii ve Yeni Mahalle Camii katıldı.

08.08.2019 Perşembe günü saat 17.30 da Altinyıldız Koleji Halı Sahasında finale çıkan Rasim Uzer Camii ve Yeni Mahalle Camii takımları şampiyonluk maçı nefes kesti.Final maçının ardından Ödül töreni gerçekleştirildi.

Program Kuranı Kerim tilaveti,İl Müftüsü Yakup ÖZTÜRK tarafından yapılan hatim duasının ardından Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın konuşması ile devam etti.Vali Aktaş etkinliğe katılan öğrencilere,İmam ve Din görevlilerine,etkinliklere ev sahipliği yapan Altınyıldız Kolejine teşekkür etti.

Final müsabakasını Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Özel Altınyıldız Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Özaltın, protokol üyeleri ve din görevlileri ile birlikte izleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, maç sonunda şampiyon olan Rasim Uzer Cami 2. Olan Yeni Mahalle Cami ve 3. Olan Aşık Kutlu Kur’an Kursu sporcularına kupa ve madalyalarını verdi. Başkan Arı, dereceye giren takım ve sporcuları teker teker tebrik etti...

Şampiyon takıma ve diğer takımlara çeşitli hediyeler sunuldu. Ödül Programı sonunda Altınyıldız Kolejinin ev sahipliğinde yemek ikramı yapıldı. Etkinlikte tüm öğrencilere protokol tarafından özel hediyeler verildi.

Program çocukların en çok sevdiği dondurma ile nihayete erdi.

Şampiyon olan takıma ve diğer takımlara ödüllerini Nevşehir Valisi İlhami AKTAŞ, Belediye Başkanı Rasim ARI, İl Müftüsü Yakup ÖZTÜRK, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa ÜNLÜER, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat SALTIK, Belediye Başkan Yardımcıları Ersan ERKUT, Bektaş DEMİR, Altınyıldız Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp ÖZALTIN, Genel Müdürü Serhat İĞDECİ, Lise Müdürü Özkan Kılınç tarafından verildi.

Organizasyon Komitesi tarafından katkılarından dolayı, Nevşehir Valisi İlhami AKTAŞ, Belediye Başkanı Rasim ARI, Altınyıldız Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp ÖZALTIN, Genel Müdürü Serhat İĞDECİ’ye şükran plaketi verildi.

Altınyıldız Eğitim Kurumları bahçesinde gerçekleştirilen ve büyük beğeni toplayan etkinliğin gelecek yıllarda da devam etmesi temenni edildi.