Altınyıldız Kolejinde Aşure Dağıtımı

Kültürümüzde önemli yeri olan Muharrem Ayı devam ediyor.

İslam Tarihi'nin dönüm noktası,Sevgili Peygamberimizin hicretinin yıl dönümü olan, hicreti başlangıç olarak alan yeni bir ay, içinde önemli olayların yer aldığı bir ay.

Aşure ayı, aşure gününün ayı, Sevgili Peygamberimizin torunu, Hz Fatma ve Hz Ali efendimizin torunları olan Hz. Hüseyin efendimizin ve beraberindeki yakınlarının şehit edildiği üzücü olayları içinde barındıran bir ay.

Kültürümüzde ve toplum hayatımızda çok önemli bir yeri olan bu günler ve bu ay çeşitli etkinliklerle devam etmektedir.

Altınyıldız Koleji'nde de Muharrem ayı ve aşure gününe hürmeten aşure dağıtımı yapılmıştır.

Öğretmen ve öğrencilerimize okul yemekhanesinde ikram edilmiş ve dualar yapılmıştır.

Yapılan bu dualar ülkemizin, ulusumuzun ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliği dile getirilerek, Şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize sağlık dilenmiştir.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2018, 15:35