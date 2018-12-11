Altınyıldız Kolejinde 9,10,11 ve 12.Sınıflara Deneme Sınavı Yapıldı.

Altınyıldız Koleji 12.sınıf öğrencilerine AYT testi, diğer sınıflara deneme sınavı yapılarak üniversiteye hazırlık çalışmalarında yeni kazanımlar elde edilmiştir.

Altınyıldız Koleji’nde TYT ve AYT uygulamaları 9. sınıftan itibaren başlamakta ve bu çalışmalar geniş bir sürece yayılmaktadır. Bu çalışmaların kontrolü, okulumuzun Rehberlik Servisi tarafından yapılmaktadır. Yapılan deneme sınavları ile öğrencilerin bilgi birikimleri ölçmekte ve göstermiş oldukları ilerleme takip edilmektedir.

12. sınıf öğrencilerimize TYTve AYT Müfredatına uygun program uygulamaktadır.

Sınavlarda kullanılan soruları alanında uzman zümre öğretmenleri hazırlamakta ve bu sınavların ÖSYM’nin hazırladığı TYT ve AYT formatında olmasına özen gösterilmektedir.

Altınyıldız Koleji 9,10,11 ve 12.sınıf öğrencileri uygulanan deneme sınavları ile başarılarını ölçme ve değerlendirme imkanı bulurken, sık sık tekrarlanan deneme sınavları ve uygulanan birbir etüt çalışmaları neticesinde hedeflerine en iyi şekilde ulaşma çabası içerisindedirler.

Öğretmenlerimiz tarafından yakından takip edilen öğrencilerimizin kimi zaman Türkiye geneli deneme sınavları ile kimi zaman ise öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan deneme sınavları ve tarama sınavları ile başarı incelenerek haftaiçi dersleri, haftasonu kursları, birebir etütler ve sınav sonrası uygulanan sınıf etütleri ile bu eğitim öğretim yılında da öğrencilerimizin Türkiye dereceleri ve Nevşehir birinciliklerini elde etmeleri çabası içerisinde ve elde ettikleri başarılarla gururumuz olması temennisiyle tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.