Altınyıldız Koleji’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlanıyor

Altınyıldız Koleji Yöneticileri ve Okul Aile Birliği üyeleri öğretmenlere çiçek verdi.

Düzenlenen programda Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden öğretmenler rahmetle ve saygıyla anıldı.

Altınyıldız Koleji öğrencilerinin öğretmenleri ile ilgili birbirinden güzel duygulu ve düşünceler belirten video izlendi.

Eğitim içerikli tiyatro gösterileri bu özel günde herkesi neşelendirdi. Bizler öğretmenlik mesleğinin peygamberlik mesleği olduğunu biliyoruz. Öğretmenlik, bilgi mesleğinden önce duygu, erdem ve ilke mesleğidir. Öğrencinin öğretmeni olmak çok kıymetlidir.

Türk öğretmenleri olarak bizler, bunun bilincindeyiz.

Altınyıldız Eğitim Kurumları Rehber öğretmenlerinden Gönül Saray Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Tiyatro gösterisinin ardından Beden Eğitimi öğretmeni Elif Partal’ın hazırladığı dans gösterisi keyifle izlendi. Müzik öğretmeni Onur Kahraman’ın ve öğrencilerin hazırlamış olduğu müzik ziyafetiyle programımıza eğlenceli bir şekilde devam edildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü Pastası kesilerek öğretmenlere günün anısına çiçekler armağan edildi.

Çağdaş ve Güçlü Türkiye’nin Mimarı olan geleceğimize yön veren öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 16:45