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Altınyıldız Kolejinde 2019 Yılının Son Deneme Sınavı

ALTINYILDIZ KOLEJİ İLE BAŞARIYA YOLCULUK.

Eğitim 31.12.2019, 10:56
Altınyıldız Kolejinde 2019 Yılının Son Deneme Sınavı
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          Altınyıldız Koleji öğrencilerinin akademik alanda gösterdikleri başarıların neticesinde elde edilen Türkiye dereceleri ve Nevşehir 1.’liklerini daha da ileriye taşımak ve öğrencilerimizin başarıya olan yolculuklarında her türlü desteği sağlamak gayretiyle, deneme sınavlarımız hız kesmeden devam ediyor.

          9,10,11 ve 12.sınıflara yönelik yapılan Türkiye Geneli değerlendirilen deneme sınavları ile öğrencilerimiz derslere ve üniversite sınavlarına en iyi şekilde hazırlanıyor.

          Daha önce yapılan sınavlarda Türkiye 1.’likleri, 2.’likleri, 3.’lükleri ve pek çok dereceleri elde eden öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

          Yeni yılın tüm insanlığa mutluluklar getirmesini temenni ederiz.

#ALTINYILDIZ KOLEJİ #deneme sınavı
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