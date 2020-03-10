Altınyıldız Kolejililer 2020 Tübitak Kayseri Bölge Sergisinde

Bölge finallerine seçilen Projeler, öğrenciler tarafından halka ve jüri üyelerine sunum yaparak Türkiye finallerine seçilebilmek için yarışmaktadır.

9-11 Mart 2020 tarihleri arasında Kayseri Bölge yarışmalarında Nevşehir’i temsil eden öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileriz.

2020 TÜBİTAK Bölge Finalisti seçilen Matematik projeleri;

FİBONACCİ İLE ŞİFRELEME

Öğrenciler; Ayşe Rüveyda ÇİFTCİ 10 Fen

Göktürk GÖK 10 Fen

Danışman öğretmen; Mahmut ÖZLÜ

Trigonometrik Denklemleri Bir de Grafikle Çözün.

Öğrenciler; Bahar AMUCA 11 Fen

Saadet ÖZER 11 Fen

Danışman öğretmen; Mahmut ÖZLÜ