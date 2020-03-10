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Altınyıldız Kolejililer 2020 Tübitak Kayseri Bölge Sergisinde
Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Koleji, Fen Lisesi, 2020 TÜBİTAK Liseler arası Proje Yarışmalarında 2 Matematik Projesinin Bölge Finallerine seçilmİşti.
Eğitim 10.03.2020, 09:08
Bölge finallerine seçilen Projeler, öğrenciler tarafından halka ve jüri üyelerine sunum yaparak Türkiye finallerine seçilebilmek için yarışmaktadır.
9-11 Mart 2020 tarihleri arasında Kayseri Bölge yarışmalarında Nevşehir’i temsil eden öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileriz.
2020 TÜBİTAK Bölge Finalisti seçilen Matematik projeleri;
FİBONACCİ İLE ŞİFRELEME
Öğrenciler; Ayşe Rüveyda ÇİFTCİ 10 Fen
Danışman öğretmen; Mahmut ÖZLÜ
Trigonometrik Denklemleri Bir de Grafikle Çözün.
Öğrenciler; Bahar AMUCA 11 Fen
Saadet ÖZER 11 Fen
Danışman öğretmen; Mahmut ÖZLÜ