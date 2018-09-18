ALTINYILDIZ KOLEJİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI RAGIP ÖZALTIN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINI KUTLADI

Altınyıldız Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Özaltın, Başkan Yardımcısı Fevzi Karaca Altınyıldız Kreş ve Anaokulu, İlkokul,Ortaokul ve Liselerini ziyaret ederek , okul yöneticilerine öğretmenlere ve öğrencilere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Kurumları ziyareti esnasında Ragıp Özaltın'a öğrenciler çiçek taktim etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Özaltın ve Başkan Yardımcısı Fevzi Karaca'nın ziyaretlerine Genel Müdür Serhat İğdeci , ilköğretim Kurumu Müdürü Mehmet Eravcı,Lise Müdürü Özkan Kılınç,Anaokulu Müdürü Hülya Çete eşlik etti.

Yöneticiler, öğretmenler ve personele emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Ragıp Özaltın, eğitim alanında Altınyıldız ailesi olarak Anaokulundan Üniversiteye kadar çok önemli hizmetlerde bulunduklarını söyledi.

Ragıp Özaltın, Nevşehir'in en büyük , en başarılı eğitim kurumlarını bünyesinde bulunduran Altınyıldız Eğitim Kurumları'nın ve tüm eğitim camiasının yeni eğitim öğretim yılını kutladı.