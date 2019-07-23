Altınyıldız Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Özaltın'dan Kutlama Mesajı

Altınyıldız Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Özaltın, Altınyıldız Koleji öğrencilerinin LGS ve Üniversite sınavlarında kazandıkları muhteşem başarılardan dolayı bir kutlama mesajı yayınlamıştır.

Ragıp Özaltın mesajında;

“Anaokulundan ilköğretime geçen, sonra birçok önemli liseleri kazanan fakat Altınyıldız Fen ve Anadolu lisesini tercih eden lise öğrencilerimiz son derece başarılarla Üniversite sınavlarında her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevşehirimizde ses getirerek bizleri son derece mutlu etmiş ve verdiğimiz emeklerin ülkemize ne kadar katkı sağladığını göstermiştir.

Bizler, yönetim olarak, bu başarının devamı için, yatırımların durmadan yenilenmesine, eğitime katkı için ne gerekiyorsa yapılmasına, bunun yanında kaliteli eğitim için daha başarılı eğitimcilerin yetiştirilmesinde ve kuruma kazandırılmasında;

Genel Müdür ve Müdürlerimizin önünü açmaya her zaman hazır olduğumuzu ifade etmek ve başarılarını kutlamak üzere başta,

Genel Müdürümüz Serhat İğdeci’ye,

Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Özkan Kılınç'a,

liselere başarılı ve iyi eğitim almış öğrenci gönderen İlköğretim Müdürü Mehmet Eravcı'ya,

İlköğretim Okuluna hazır, topluma sevecen öğrenci gönderen Anaokulu ve Kreş Müdürlerimiz Hülya Çete ve Hande Özaltın'a,

bunun yanında kurumlarımızın başarılarında önemli görevler üstlenen, Lise Müdür Yardımcıları Aykut Değerlier, Korhan Aslaner, Türkan Yavuz, İlköğretim Müdür Yardımcıları Yüksel Arıkan ve Ahmet Ünal ile Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Fen ve Anadolu Lisesi öğretmenlerini kutlarım.

Öğrencileri birebir yetiştiren, okulunu, sınıfını, öğrencisini herşeyin önünde tutan, öğrencisine, okuluna, ülkesine her şeyden daha çok değer veren, eğitimine aşık öğretmenlerime özellikle teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.

Altınyıldız Eğitim Kurumlarında görevli tüm çalışanlara teşekkür eder, hepsine aileleri ile huzurlu, mutlu yaşamalarını temenni ederim. “demiştir.