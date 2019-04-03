Altınyıldız Koleji Ve Nevşehir Anadolu Lisesi Kanser Haftası Resim Sergisi Kapadokya Forum Avm’de Açıldı

Altınyıldız Koleji Ve Nevşehir Anadolu Lisesi Kanser Haftası Resim Sergisi Kapadokya Forum Avm’de Açıldı
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         Milli Eğitim Bakanlığ tarafından, resmi ve özel okulların etkileşimini artırmak, eğitim öğretimde öğrencilerin akademik başarı ve sosyal becerilerinin gelişmesini sağlamak amacıyla düzenlenen HAMİ OKUL PROJESİ kapsamında;

         Özel Altınyıldız Anadolu Lisesi ve Nevşehir Anadolu Lisesi öğrencileri Kapadokya Form Alışveriş Merkezinde Resim ve Afiş Sergisi açtılar.

         1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle kanserde farkındalık isimli çalışmada 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin yaptığı resim ve afişler 1 hafta boyunca sergilenecektir.

         Özel Altınyıldız Koleji ve Nevşehir Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı açılış, Nevşehir halkı tarafından büyük ilgi görmüştür.

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