Altınyıldız Koleji Ve Nevşehir Anadolu Lisesi Kanser Haftası Resim Sergisi Kapadokya Forum Avm’de Açıldı

Milli Eğitim Bakanlığ tarafından, resmi ve özel okulların etkileşimini artırmak, eğitim öğretimde öğrencilerin akademik başarı ve sosyal becerilerinin gelişmesini sağlamak amacıyla düzenlenen HAMİ OKUL PROJESİ kapsamında;

Özel Altınyıldız Anadolu Lisesi ve Nevşehir Anadolu Lisesi öğrencileri Kapadokya Form Alışveriş Merkezinde Resim ve Afiş Sergisi açtılar.

1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle kanserde farkındalık isimli çalışmada 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin yaptığı resim ve afişler 1 hafta boyunca sergilenecektir.

Özel Altınyıldız Koleji ve Nevşehir Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı açılış, Nevşehir halkı tarafından büyük ilgi görmüştür.