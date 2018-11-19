Altınyıldız Koleji Öğrenci 2018 ​​​​​​​YgA Zirvesine Katılımcı Olarak Kabul Edildi

YgA 2018 Zirvesinde Nevşehir’den Zeynep Turasan, Altınyıldız Koleji’ni ve İlimizi temsil edecek.

Young Guru Academy adlı kuruluşun 2018 Zirvesine katılımcı olarak seçilen öğrencimizi, ailesini ve öğretmenlerimizi kutluyoruz.

YGA’nın hayali yaratıcı, yenilikçi sosyal sorumlu liderleri keşfetmek ve yetiştirmektir.

YGA’nın vizyonu ise yarının liderlerini derinleştirmek, zenginleştirmek ve ilhamlandırmak ve onların sosyal yenilikçi potansiyellerini açığa çıkarmak için katalizör olarak hizmet etmektir.

YGA, 2000 yılında Türkiye’de kurulan kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur.

YGA, Çift kanatlı olarak tanımladığımız, vicdanlı ve donanımlı gençler yetiştirir. İçinde yaşadıkları toplumun sorunlarına duyarlı YGA’lılar; bu sorunların çözümüne yönelik dünya çapında inovasyonlar geliştirirler. Sadece inovasyonları ile değil, bunları hayata geçirirken yarattıkları birlikte başarma kültürü ile de rol model olurlar.





YGA’ya her yıl 200 üniversiteden 50.000’in üzerinde üniversite öğrencisi başvurur. 5 aşamalı mülakatla seçilen 50 kişi; YGA Liderlik Programında üst düzey yönetici, akademisyen, sanatçı ve bilim insanlarından oluşan, aralarında Prof. Aziz Sancar, Prof. Doğan Cüceloğlu, Ahmet Bozer, Prof. Çiğdem Kağıtçıbaşı gibi isimlerin yer aldığı YGA Hayal Ortaklarından 1.000 saatin üzerinde eğitim alırlar.



YGA Liderlik Programını üstün başarı ile tamamlayan YGA’lılar, Londra, New York, Boston ve Silikon Vadisi’nde gerçekleştirilen YGA Liderlik Kampı’na katılma hakkı kazanırlar. Harvard, MIT, Stanford, Duke ve UC Berkeley gibi seçkin üniversitelerle global stratejik işbirlikleri geliştirirler.



5.000 saatin üzerinde gönüllü çalışan YGA’lılar; görme engelliler, yetimler, yenilenebilir enerji konularında birlikte ürettikleri ve hayata geçirdikleri projelerle dünyada ilklere imza atarlar.

2018 YGA Zirvesi’ne başvuran 30 bini aşkın kişinin yapılan değerlendirme sonucu seçilen 2000 üniversite ve 400 lise öğrencisi Zirveye katılacak.

Liseler kategorisinde Zirveye katılacak olan Zeynep Turasan’a başarılar diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 14:59