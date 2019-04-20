Altınyıldız Koleji'nin 21 Yıllık Başarısı

Altınyıldız Koleji 21 yıllık başarısını hazırladığı kitaçıkla öğrencileri, velileri ve kamuyu ile paylaştı.

• Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Liseleri, eğitime başladığı 1998 yılından bugüne kadar 21 yıllık sürede akademik, sosyal, kültürel ve sportif pek çok alanda elde ettiği ve her yıl daha ileriye taşıdığı başarılarını şu başlıklar altında topladı.

• Sınavlara hazırlık sürecinde yapılan çalışmalarla öğrencilerimizin hem hayata hem de sınavlara adaptasyonu ve donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesi.

• Akademik başarıların elde edilmesinde öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanarak uygulanan ve her aşamada öğretmenlerimiz tarafından takibi yapılan ders programları, hafta sonu kursları, birebir etütler, akşam etütleri ve yazılı, deneme, tarama sınavları.

• Öğrencilerin başarısında önemli bir etken olması bilinciyle Altınyıldız Koleji tarafından öğrencilere dağıtılan ve öğretmenler tarafından görüş birliği ile seçilen ücretsiz soru bankası, test ve deneme sınavı yayınları.

• Altınyıldız Koleji liseleri bünyesinde görev yapan 4 rehber öğretmen tarafından Rehberlik Servisi olarak gerçekleştirilen çalışmalarla öğrencilerin bireysel, eğitsel ve mesleki ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ihtiyaçların karşılanması konusunda gerekli desteğin sağlanması.

• Altınyıldız Koleji Rehberlik Servisi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerimizin üniversiteye hazırlık sürecinde seçebilecekleri meslekleri tanımaları ve bilinçli bir tercihte bulunabilmeleri amacıyla düzenlenen Mesleki Kariyer Günleri.

• Altınyıldız Koleji öğrencilerinin sınava iyi bir şekilde hazırlanmaları amacıyla 12. sınıflarda neredeyse her hafta ara sınıflarda ise sıklıkla uygulanan deneme sınavları yanı sıra uygulanan hazırbulunuşluk sınavı, tarama sınavları, quizler. Altınyıldız Kolejinin öğrencilerinin ulusal ve uluslararası bilimsel proje yarışmaları ile elde ettiği başarılar ile geliştirdikleri araştırma ruhu ve özgüven duygusu.

• Altınyıldız Koleji öğrencilerinin sportif alanlarda elde ettikleri Türkiye ve Dünya dereceleri ile geliştirilen yetenekler ve sosyal sorumluluk projeleri ile geliştirdikleri yardımlaşma ruhu.

• Altınyıldız Koleji öğrencilerinin zaman zaman dinlenmelerini ve motivasyonlarının yükseltilmesini sağlayacak yurt içi ve yurt dışı gezileri, deneme sınavları ödül törenleri, bilim şenlikleri, bahar şenlikleri.

Altınyıldız Koleji'nin 21. yıllık başarısını paylaştığı tanıtıcı kitapçıktan başlıklar sunduk.