Altınyıldız Koleji'nden Yine Bir İlk 'Matematik Kampı' Başladı

Altınyıldız Koleji eğitimde yine bir ilke imza attı. Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi 9.10.11.ve12.sınıf öğrencilerine yönelik okulumuza davet edilen Matematik öğretmeni, Yazar, Uzaktan Eğitim Eğitmeni Serkan KÖK tarafından gerçekleştirilen “Problem Çözüm Kampı” ile öğrencilerimizin problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve sınav başarılarını artırmak amaçlanmaktadır.

Özel Altınyıldız Koleji Konferans Salonunda öğrencilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşen “Problem Çözüm Kampı” Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin büyük ilgisiyle başlamıştır.

Matematikte yer alan problem sorularına yönelik konu bilgisinin yanısıra pratik çözüm yollarınında gösterildiği çok sayıda öğrencimizin bir arada ve yüksek bir motivasyonla katıldığı eğitimde ders aralarında kendileriyle görüşülen öğrencilerimiz eğitimden çok memnun olduklarını dile getirmektedirler.

“Problem Çözüm Kampı” açılışında Genel Müdür Serhat İĞDECİ bir konuşma yaparak, Altınyıldız Koleji'nin başarılarında büyük katkı sağlayan Matematik öğretmenlerine ve Serkan KÖK’e teşekkür ederek sahneye davet etti.

Altınyıldız Koleji Matematik öğretmenleri desteği ve Serkan KÖK tarafından gerçekleştirilen Matematik Kampının hayırlı olmasını temnni ederiz.