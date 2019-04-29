Altınyıldız Koleji'nden Muhteşem Mezuniyet

Nevşehir Özel Altınyıldız Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan, Özel Altınyıldız Fen Lisesi, Özel Altınyıldız Anadolu Lisesi ve Özel Altınyıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 2018-2019 Öğretim yılı sonunda mezun olacak 196 öğrencinin Mezuniyet Töreni,28 Nisan 2019 Pazar günü saat:14:00’te Kapadokya Lykia Lodge’de yapıldı.

196 öğrencinin mezuniyet töreni büyük bir davetli topluluğu ile birlikte gerçekleştirildi.

Altınyıldız Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp ÖZALTIN, Başkan Yardımcısı Fevzi KARACA. Nevşehir Mlletvekili Mustafa AÇIKGÖZ’ün eşi Fatma AÇIKGÖZ ,26.Dönem Nevşehir Milletvekili Murat GÖKTÜRK ,Prof.Dr Filiz KILIÇ,TSE Nevşehir Bölge Müdürü Erol GÜNEŞ,MEB Maarif Müfettişi Yakup FARSAK,Altınyıldız Koleji Genel Müdürü Serhat İĞDECİ, Altınyıldız Liseleri Müdürü Özkan KILINÇ,Altınyıldız Anaokulu Müdürü Hülya ÇETE ,Altınyıldız Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Burçin GÜNDÜZ,Başkan Yardımcısı Buket AYDIN,Okul idarecileri,öğretmenler,öğrenciler ve yaklaşık bin civarında davetli Programa katılarak öğrencilerimizin mezuniyet sevincine ortak oldu.

Nevşehir Milletvekili Sayın Mustafa AÇIKGÖZ, Bolu’da yapılan toplantı nedeniyle diploma törenimize katılamamıştır. Gönderdiği mesajda, aralarında kızının da bulunduğu tüm mezun öğrencileri kutlayarak, hayat boyu başarılar dilemiş ve misafirlere selamlarını, saygılarını iletmişlerdir. Kendilerine teşekkür ederiz.

Davetlileri selamlayan Altınyıldız Koleji mezunları, Saygı Duruşunun ardından coşkuyla İstiklal Marşımızı söylediler.

12.Sınıf öğrencilerimizden Melih KIZILKAYA, Faruk Nafiz Çamlıbel’in SANAT şiirini seslendirdi.

Altınyıldız Koleji 12. Sınıf öğrencilerimizi Harmandalı oyununu sahnelediler.

Büyük Önder Atatürk’ün :” Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar.”özdeyişine yıllardır sarılan ve uygulayan Altınyıldızda planlı, disiplinli ve özverili ekip çalışması, bugün bizlere bu görkemli başarıları yaşatan en önemli faktör olmuştur.

7 Nisan 2019 tarihinde 81 il merkezinde uygulanan ve 372.451 adayın girdiği 2019-MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçlarına göre, Altınyıldız Koleji öğrencileri yine büyük bir başarıya imza atarak yeni Türkiye dereceleri kazanmıştır.

Altınyıldız Koleji öğrencilerinden Korhan ARIKAN, Genel Türkiye 4.sü, Sözel Türkiye 7.si, Eşit Ağırlık Türkiye 8.si, Sayısal Türkiye 11.si olarak Nevşehir tarihinin en başarılı sonucunu elde etmiştir.

Toplam 120 soruda 118 soruyu doğru cevaplayan öğrencimiz çeşitli puan dallarında 4 Türkiye derecesi birden kazanmıştır.

Altınyıldız Koleji öğrencileri çeşitli puan dallarında;

Korhan ARIKAN Türkiye 4.sü,

Muhammed Alperen ALTUNTAŞ Türkiye 253.sü

Oğuzhan Ömer Taşkın Türkiye 617.si

Melike Selamet Türkiye 640.sı

Muhammed Eren Velioğlu Türkiye 658.si,

Derecelerini kazanmışlardır.

Şampiyon öğrencilerimiz adına Türkiye 4.Korhan ARIKAN bir konuşma yaparak Altınyıldız ailesine teşekkür etmiştir.

2018-2019 Özel Altınyıldız Fen Lisesi okul 1.si Tolga MUMYAPAN ve Özel Altınyıldız Anadolu Lisesi okul 1.si Aleyna CENİK, tüm mezunlar adına konuşmalarını yaptılar.

Başarılı ve istikrarlı yönetimiyle, çağdaş eğitim anlayışıyla, sürekli başarıyı ve kaliteyi ilke edinen Altınyıldız Eğitim Kurumları, eğitimde ekol bir kurum haline gelmiştir. Başarıları, imkânları ve her geçen gün daha da gelişen okul kampüsüyle Altınyıldız Koleji eğitimde Türkiye’nin parlayan yıldızı olmuştur.

Özel Altınyıldız Koleji Müdür Yardımcısı Türkan YAVUZ,günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalarını yaparak mezun öğrencilerimizi kutlamıştır.

Özel Altınyıldız Liseleri olarak mezun verdiğimiz 2002 yılından bu yana 1259 öğrencimiz Türkiye’nin güzide üniversitelerine yerleşmiştir

Altınyıldız Eğitim Kurumları, 2018 Üniversite Yerleştirme sonuçlarında yeni

başarılar elde etmiştir.

Türkiye 87.,556.,1372.,1653.,1801.,2035.,2307.,2357.,2433.,2514.,3417.,3585.liği ve daha nice dereceleri Altınyıldız Koleji öğrencileri kazanmıştır.

18 TIP, 60 Mimarlık ve Mühendislik, 2 Diş, 6 Fizik Tedavi - Diyetisyenlik, 10 Eğitim, 10 Hukuk-Kamu, 2 İşletme-İktisat, 36 Sağlık Bilimleri ve diğer fakülteleri kazanan Altınyıldız Liseliler büyük gurur yaşamaktadır.

17 Yılda öğrencilerimiz;

116 Tıp, 476 Mühendislik-Mimarlık, 100 Hukuk, Kamu ve Uluslararası İlişkiler, 7 Eczacılık,29 Diş Hekimliği,37 Fizik Tedavi ve Diyetisyenlik,138 Eğitim Fakültesi, 356 İşletme-İktisat ve diğer fakülteleri kazanmıştır.

Altınyıldız Eğitim Kurumları öğrencileri, haziran ayında katılacakları 2019 Üniversite Sınavlarında yeni dereceler kazanmayı hedeflemektedir.

Öğrencilerimize üstün başarılar diliyoruz. Öğrencilerimizin yetişmelerinde emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutluyoruz. Kuruluşunun 21.yılında Altınyıldız Eğitim Kurumlarında her gün yeni bir başarı hikâyesi yaşanmaktadır. Kurucuları, Yöneticileri, Öğretmenleri ve Personelleri, bir yandan ülkemizin ve devletimizin geleceğine katkı sağlamaya çalışırken, diğer yandan aziz milletimizin geleceği olan gençleri; yüreklerinde vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yetiştirmektedir.

Altınyıldız Koleji öğrencileri bir araya gelerek kurdukları ALTINYILDIZ ORKESTRASI ile FİZY Liseler arası Müzik Yarışması Ankara Bölge Finallerine katılmışlar,1000 civarında oy alarak büyük bir başarıya daha imza atmışlardır.

2018-2019 Yılı mezunlarımızı yalnız bırakmayan ALTINYILDIZ KOLEJİ ORKESTRASI bir konser vermiştir.

Avrupa, Balkan ve Türkiye Şampiyonu olan Altınyıldız Kolejlilerin sunumları yapıldı.

Altınyıldız Koleji Halkoyunları Ekibi İç Anadolu Bölgesi Kaşık Oyununu sahneledi.

Özel Altınyıldız Koleji Liselerinin birincileri, Özel Altınyıldız Fen Lisesi 1.si Tolga Mumyapan, Özel Altınyıldız Koleji Anadolu Lisesi 1.si Aleyna Cenik, Özel Altınyıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1.si Erdem Deveci yaş kütüğüne plaket çaktı.

Okul Birincilerine ve MSÜ Sınavı Türkiye 4.sü öğrenciye Plaket, Diploma ve Altın hediyeleri, Özel Altınyıldız Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp ÖZALTIN, Başkan Yardımcısı Fevzi Karaca, Özel Altınyıldız Koleji Genel Müdürü Serhat İĞDECİ’yi ve Özel Altınyıldız Koleji Okul Müdürü Özkan KILINÇ tarafından verildi.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı sonunda, Altınyıldız Anadolu Lisesinden 71, Altınyıldız Fen Lisesinden 74, Altınyıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 51 olmak üzere,196 Öğrencinin diplomaları ve çiçekleri, Programa katılan protokol, yöneticiler ve öğretmenler tarafından verildi.

Büyük bir coşku ile gerçekleşen kep atma töreninin ardından Altınyıldız Koleji Yönetimi, Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Kolejinden mezun olan öğrencilere başarılar dileyerek, törene katılan herkese teşekkür ederek, onları yetiştiren öğretmen ve öğrencileri kutladı.

Biz; kurucularımızla, yöneticilerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, velilerimizle, personelimizle, ve yaptığımız çalışmalarımızla “zirve okul” olmayı “Türkiye’nin Örnek Okulu” olmayı hak ediyoruz.

Özel Altınyıldız Kolejinden mezun olan öğrencilerimiz, geleceğe emin adımlarla yürüyeceksiniz, ülkemizin önde gelen liderleri arasında yer alacaksınız, sizlere güvenimiz sonsuz. Türkiye’nin örnek okulu Altınyıldız Kolejimizin mezunları yolunuz açık olsun…

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2019, 14:28