Altınyıldız Koleji'nde Yeni Eğitim Öğretim Yılı, Yeni Sınav, Yeni Heyecan!

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte Altınyıldız Koleji eğitim-öğretime büyük bir hızla başladı. Lise 10.11. ve 12.sınıflara uygulanan “Hazır bulunuşluluk ve TYT” deneme sınavlarıyla birlikte yeni eğitim-öğretim yılının heyecan dolu ilk deneme sınavı da gerçekleştirildi.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesinde, 2019 ve önceki yıllarda üniversite sınavlarında öğrencilerimizin Türkiye dereceleri ve Nevşehir birinciliklerini kazanmaları, lise eğitimine devam eden öğrencilerimiz tarafından yakından takip edilerek, örnek alınmaktadır.

Yeni eğitim-öğretim yılına büyük bir azim ve kararlılıkla başlayan öğrencilerimize başarılar dileriz.

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2019, 16:34