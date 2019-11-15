Altınyıldız Koleji'nde Mevlidi Nebi Programı

Altınyıldız Kolejinde Mevlidi Nebi Haftası etkinliklerinde Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, İlahiler söylendi, Peygamberimizin Hayatı anlatılarak dualar yapıldı.

Programda Altınyıldız Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Nurettin Şahin, Merve Dağaslanı, Müzik öğretmeni Onur Kahraman ve öğrencilerin görev almıştır.

Altınyıldız Kolejinde Mevlid Kandili Haftası programları hafta boyunca devam etmektedir.

Bu hafta dolayısıyla şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmiş, öğrencilerimizin bu konudaki duygu ve düşünceleri alınmıştır.

Okulumuz panolarını günün anlam ve önemi ile ilgili afişler asılmış, Peygamberimizin aile hayatı anlatılmıştır.

Okulumuz öğretmenleri öncülüğünde öğrencilerimiz tarafından, okul konferans salonunda program düzenlenmiştir.

Programda Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, Peygamberimizin hayatı anlatılmış, Peygamber sevgisi dile getirilmiştir.

Kültürümüzde Peygamber sevgisi anlatılmış, ecdadımızın ve halen halkımızın Peygamberimize olan düşkünlüğü ve Peygamberimizin milletimize olan teveccühü çok güzel bir ifadeyle anlatılmıştır.

Programın sonunda ilahiler söylenerek, o manevi atmosfer yeniden yaşanmıştır.

Öğrenci ve öğretmenlerimiz çok büyük dikkat, ilgi, sevgi ve saygıyla izlemiş ve bu manevi iklime katılmışlardır.

Programımız başta aziz Atatürk olmak üzere devletimizin kurucularına ve ülkemizin birlik ve bütünlüğü için mücadele etmiş ve bu uğurda şehadet mertebisine ulaşmış şehitlerimize ve gazilerimize dualar yapılarak kendilerinin ve geçmişlerinin ruhlarına ithaf edilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığımız Mevlid Kandili’nin içinde bulunduğu haftayı "Mevlidi Nebi" (Peygamberin Doğumu) haftası olarak belirlemiştir. Her yıl bu hafta içinde Peygamber Efendimizi (S.A.V.) anlama ve anlatmaya, O’nun kutlu mesajını yeni nesillere ulaştırmaya, örnek hayatını insanımıza tanıtmaya yönelik programlarlar yapılmaktadır.