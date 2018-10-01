Altınyıldız Koleji Liseleri Sınıflar Arası Futbol Turnuvası Başladı

Geçtiğimiz yıl 20.yılımızı kutladığımızı okulumuzun, düzenlenen futbol turnuvasına 20.yıl ismi verilmiş ve öğrencilerimiz tarafından büyük ilgi görmüştü.

10,11 ve 12.sınıflarımızın 9.sınıflara başalayan arkadaşlarıyla kaynaşması ve okulumuzun futbol takımına seçme niteliğinde olan sınıflar arası futbol turnuvamız bu yıl da Dostluk Turnuvası olarak büyük ilgi görmektedir. Her alanda başarılı olan okulumuzun sosyal ve sportif alanda da başarılı olduğunu bir kere daha ıspatlamış, yıl içerisinde diğer branşlarda da turnuva düzenleyip, öğrencilerimizin yoğun ders programından uzaklaştırıp öğrencilerimizin daha olumlu motive şekilde ders çalışmalarını hedeflemektedir.

Tüm öğrencilerimizin Fairplay ruhu çerçevesinde gerçekleşeceği turnuvada öğrencilerimize başarılar dileriz.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 15:53