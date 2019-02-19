Altınyıldız Koleji Lise Giriş ve Bursluluk Sınavı Yapılıyor.

Sınavlara katılmak için öğrencilerin herhangi bir kayıt yaptırmasına gerek bulunmamaktadır.

Sınav saatinden yarım saat önce öğrenciler Nufüs Cüzdanları ya da fotoğraflı kimlikleriyle hazır olacaklar.

Sınava katılan her öğrenciye SINAV KATILIM İNDİRİMİ,

Başarı sırasına göre % 100’e kadar Başarı Bursu,

Başarı ve İndirim Burslarında sadece büyük olan indirim uygulanır.

Altınyıldız Koleji Türkiye'nin en kaliteli, en başarılı eğitim kurumları arasında yer almakta, her yıl Üniversite sınavlarında birincilikler kazandırarak, öğrencilerine kaliteli bir eğitim öğretim fırsatı sunmaktadır.

Güçlü, tecrübeli idareci ve öğretmen kadrosuyla, mükemmel okul kampüsünde Altınyıldız Eğitim Kurumları öğrencileri, Hafta sonu kursları, hafta içi etütleri ve Altınyıldız Test yayınlarıyla sınavlara hazırlamakta, her yıl Nevşehir ve Türkiye dereceleri kazanmaktadır.

ALTINYILDIZ KOLEJİ LİSE GİRİŞ VE BURSLULUK SINAVI

İlimiz genelinde 9.,10.ve 11.sınıflara halen öğrenim gören öğrencilerinin ücretsiz olarak katılacakları sınavlarda Özel Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi 2019-2020 kayıtlarında %100'e kadar BURS verilmektedir.

Sınav Tarihi:

9.,10.,11. Sınıflar Bursluluk Sınavı 23 Şubat Cumartesi saat:14:00

Sınav Yeri: Altınyıldız Eğitim Kurumları Lise Kampüsü

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 11:02