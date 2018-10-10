ALTINYILDIZ KOLEJİ KREŞ VE ANAOKULUNDA AKIL OYUNLARI ŞENLİĞİ DÜZENLENİYOR.

Altınyıldız Anaokulu 2018-2019 öğretim yılında birbirinden güzel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Altınyıldız Anaokulu öğrencileri ve velileri Akıl Oyunları Şenliğinde buluşuyor.

Altınyıldız Anaokulunda eğitim alan öğrenciler ve velileri 13 Ekim 2018 Cumartesi saat 11.00 da Altınyıldız Koleji Anaokulu binasında düzenlenecek Akıl Oyunları Şenliğinde bir araya geliyor.

Altınyıldız Koleji Anaokulu olarak;

Öğrencilerimizi bilgisayar ve telefon ekranından uzaklaştırıp sosyalleştiren; öğrencilerimizin analitik düşünmelerini sağlayan, çabuk karar verme, çözüm odaklı düşünme, bir sonraki aşama hakkında fikir yürütme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığı etkili ve yetkili şekilde kullanma becerisi kazandıran Akıl Oyunları’nın okullarımızda yaygınlaştırılması için Akıl oyunları etkinlikleri düzenliyoruz

Öğrencilerimizin muhakeme gücünü geliştirecek, pratik zekâlarını arttıracak, sorunlarla mücadele edebilme yeteneklerini arttırmak, kendilerine güven duygularını artırmak amacındayız.

2018-2019 eğitim öğretim yılında okulumuza kazandırdığımız Kodlama, Robotik Laboratuarları ve Akıl Oyunları Kütüphanesinde gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliklerle büyük fark yaratıyoruz. Çocukların yanı sıra velilerin de oldukça eğlendiği ve keyif aldığı diğer etkinliklerimiz gibi Akıl Oyunları Şenliğimizin büyük beğeni toplayacağına inanıyoruz.