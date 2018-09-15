Altınyıldız Koleji Kreş ve Anaokulu Öğrencilerinin Yüzme Programları Hafta Sonları Da Devam Ediyor.

Öğrencilerine sağladığı mükemmel eğitim imkanlarıyla okul öncesi eğitimde Türkiye standartlarının üzerinde eğitim veren Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencilerinin Yüzme dersleri devam ediyor.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencileri, Altınyıldız Eğitim Kurumları Kapalı Yüzme Havuzunda yüzme eğitimi almanın heyecanını ve mutluluğunu doyasıya yaşıyorlar.

Çocukların bedensel potansiyellerini keşfetmeleri ve kullanabilmeleri açısından yüzme eğitiminin önemi büyüktür. Yüzme derslerindeki hedefimiz çocuklarımızın yüzme sporundan zevk almalarını ve eğlenmelerini sağlamaktır.

Bunun yani sıra güven duygularını geliştirmeyi ve temel yüzme becerilerini öğretmeyi hedeflemekteyiz.

Çocuklarımız yüzme eğitimini, Altınyıldız Eğitim Kurumları kampusunda bulunan kapalı ve ısıtmalı yüzme havuzumuzda almaktadır. Yüzme derslerimiz, beden eğitim öğretmenlerimiz ve antrenörler tarafından yürütülmektedir.

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR İÇİN YÜZME ( 3-6 Yaş)

Bedensel, fizyolojik, duygusal gelişimleri hızlı ve yetişilemez olan okul öncesi çağındaki çocukların, görsel ve bedensel faaliyetler açısından desteklenmeleri gerekmektedir. Bu yaş grubu çocukları spor ve sanat faaliyetleriyle desteklenirken aldıkları uyaranlar gelişimini istediğimiz yaş özelliklerine sınırsız katkı sağlamakta ve kısa sürede gözle görülür değişiklikler aile tarafından fark edilmektedir.

Ancak unutulmamalıdır ki; Bu yaş grubu çocukları faaliyetlerini akranlarıyla birlikte gerçekleştirmelidir. Grup çalışması ve grup etkileşimi önemlidir.

Yüzme uzmanlar tarafından her yaş grubu için tavsiye edilen tek spor dalıdır. Kas gelişimi açısından ağır yük altına girmemesi gereken okul öncesi çocukları Yüzme sporu yoluyla ihtiyaçları olan fiziksel ve duygusal gelişim desteğini almaktadırlar.

Okul öncesi (3-6 yaş) yüzme çalışmalarında temel amaç çocuğun yaşına uygun temel öz bakım becerilerini gerçekleştirmesini, kendi kendine ve grup içerisinde kurallı oyun oynayabilmesini, aileye bağımlılık oranının düşürülmesini, çalışmalar sırasında kişisel ihtiyaçlarının farkına varabilmesini, yaşına özel kassal gelişiminin sağlanmasını, denge, ritim, çabukluk gibi özelliklerinin geliştirilmesini, suya ve su ortamına alışmasını, yüzme öğrenmeye hazır olması için gerek becerileri kazanmasını, su yutmamayı ve yuttuğunda ne yapması gerektiğini, su güvenliğini öğrenmesini sağlamaktır.

Bu yaş grubunda hedef yüzme öğrenerek kulaç atmasını sağlamak değil, temel yüzme eğitimine hazır hale getirmektir. Elbette bu yaş grubunda da ileri düzeyde öğrenciler çıkmaktadır ve antrenör tarafından bu özellikleri göz önüne alınarak çalışma yaptırılır.

Okul öncesi eğitimde Nevşehir’in ve bölgemizin en büyük,en donanımlı,en kaliteli Kreş ve Anaokulu olan Altınyıldız Kreş ve Anaokulu etkinlikleri 12 ay boyunca devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2018, 11:58