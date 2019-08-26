Altınyıldız Koleji Kayıtlarına Büyük İlgi

Kapasitesi ve kalitesi bakımından Türkiye'nin en büyük ve en başarılı Özel Fen Liseleri ve Özel Anadolu Liseleri arasında yer alan Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesinde 9.sınıfların şubelerine talep üzerine ek şubeler açılmış, az sayıdaki boş kontenjanlara kayıtlar yapılmaktadır.

Her yıl yüzlerce öğrencinin kaydının yapıldığı, Nevşehir’in en büyük ve en başarılı Özel Liselerini bünyesinde bulunduran Altınyıldız; güçlü başarılı öğretmen kadrosu, birbirinden başarılı öğrencileri ve mükemmel fiziki yapısıyla kaliteli ve çağdaş eğitim fırsatı sunmaktadır.

Lise kayıtlarımıza büyük ilgi gösteren velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.

ŞAMPİYONLARIN KOLEJİ ALTINYILDIZ KAZANDIRIR!

2019 üniversite sınavında Nevşehir birinciliklerini ve Türkiye 78.liğini kazanarak, Türkiye'nin en başarılı okulları arasında yer alan Altınyıldız Koleji, öğrencilerinin Türkiye’nin en seçkin üniversitelerine yerleşmelerinin mutluluğunu yaşamaktadır.

2019 üniversite yerleştirme sonuçlarına göre 144 Altınyıldızlı daha üniversiteli oldu.

2019 üniversite sınavı şampiyonu öğrencilerimiz,

13 Tıp, 8 Hukuk, 46 Mühendislik-Mimarlık, 6 Diş Hekimliği, 2 Eczacılık, 15 Eğitim Fakültesi, 2 Mütercim - Tercümanlık, 26 Sağlık Bilimleri, 26 İşletme ve diğer fakülteler olmak üzere, Boğaziçi, Koç, Hacettepe, Odtü, Ankara, İstanbul gibi üniversitelere yerleşmişlerdir.

2019-2020 öğretim yılında hedeflerini büyüten Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseliler daha başarılı sonuçlar alabilmek için yaklaşık 1 aydır Altınyıldız Koleji üniversite hazırlık kurslarına devam etmektedir.

Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutlarız.

“ Başarılı bir gelecek, iyi bir Üniversite için Altınyıldız Koleji”

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2019, 16:06