Altınyıldız Koleji Fen Lisesinin 2020 Muhteşem Tübitak Başarısı!
Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Koleji, Fen Lisesi, 2020 TÜBİTAK Liseler arası Proje Yarışmalarında 2 Matematik Projesinin Bölge Finallerine seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.
2020 TÜBİTAK Bölge Finalisti seçilen Matematik projeleri;
FİBONACCİ İLE ŞİFRELEME
Öğrenciler; Ayşe Rüveyda ÇİFTCİ 10 Fen
Göktürk GÖK 10 Fen
Danışman öğretmen; Mahmut ÖZLÜ
Trigonometrik Denklemleri Bir de Grafikle Çözün.
Öğrenciler; Bahar AMUCA 11 Fen
Saadet ÖZER 11 Fen
Danışman öğretmen; Mahmut ÖZLÜ
“Bu büyük başarı bizleri gururlandırmıştır. Öğrencilerimizle 1 yıldır projelerin üzerinde çalışıyoruz. Nevşehir’de liseler arası TÜBİTAK Projeleri yarışmalarında şu ana kadar Türkiye 1.si ve Türkiye 4.sü olan ilk ve tek okuluz.
Her yıl projelerimiz Bölge finallerinde yarışıyor. Amacımız Altınyıldız Eğitim Kurumlarımızı ve Nevşehir’i eğitimde daha iyi noktalara ulaştırabilmektir. Verdikleri destekten dolayı okul yönetimimize teşekkür ederim. 2020 TÜBİTAK Proje yarışmalarında Nevşehir’de hiçbir okul bu başarıya ulaşamamıştır.”dedi.
Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi’nin güçlü ve tecrübeli öğretmen kadrosu başarılarımıza yeni başarılar katmaktadır.
2020 TÜBİTAK tarafından düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye genelinde 23.528 öğrencinin hazırladığı 15.273 proje başvurusu yapıldı. Proje başvuruları alanında uzman 966 akademisyen tarafından bilimsel kriterlere göre titizlikle incelendi.
Değerlendirme süreci sonucunda belirlenen 1.200 proje, 9-11 Mart 2020 tarihleri arasında Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 Bölge Merkezi ilde eş zamanlı olarak sergilenecek.
9-11 Mart 2020 tarihleri arasında Kayseri Bölge yarışmalarında Nevşehir’i temsil edecek öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileriz.