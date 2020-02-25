Altınyıldız Koleji Fen Lisesinin 2020 Muhteşem Tübitak Başarısı!

2020 TÜBİTAK Bölge Finalisti seçilen Matematik projeleri;

FİBONACCİ İLE ŞİFRELEME

Öğrenciler; Ayşe Rüveyda ÇİFTCİ 10 Fen

Göktürk GÖK 10 Fen

Danışman öğretmen; Mahmut ÖZLÜ

Trigonometrik Denklemleri Bir de Grafikle Çözün.

Öğrenciler; Bahar AMUCA 11 Fen

Saadet ÖZER 11 Fen

Danışman öğretmen; Mahmut ÖZLÜ

2020 TÜBİTAK Kayseri Bölge Finallerinde sergilenecek 2 TÜBİTAK Projelerisinin Danışman öğretmeni olan Altınyıldız Koleji Matematik öğretmeni Mahmut ÖZLÜ;

“Bu büyük başarı bizleri gururlandırmıştır. Öğrencilerimizle 1 yıldır projelerin üzerinde çalışıyoruz. Nevşehir’de liseler arası TÜBİTAK Projeleri yarışmalarında şu ana kadar Türkiye 1.si ve Türkiye 4.sü olan ilk ve tek okuluz.

Her yıl projelerimiz Bölge finallerinde yarışıyor. Amacımız Altınyıldız Eğitim Kurumlarımızı ve Nevşehir’i eğitimde daha iyi noktalara ulaştırabilmektir. Verdikleri destekten dolayı okul yönetimimize teşekkür ederim. 2020 TÜBİTAK Proje yarışmalarında Nevşehir’de hiçbir okul bu başarıya ulaşamamıştır.”dedi.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi’nin güçlü ve tecrübeli öğretmen kadrosu başarılarımıza yeni başarılar katmaktadır.

2020 TÜBİTAK tarafından düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye genelinde 23.528 öğrencinin hazırladığı 15.273 proje başvurusu yapıldı. Proje başvuruları alanında uzman 966 akademisyen tarafından bilimsel kriterlere göre titizlikle incelendi.

Değerlendirme süreci sonucunda belirlenen 1.200 proje, 9-11 Mart 2020 tarihleri arasında Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 Bölge Merkezi ilde eş zamanlı olarak sergilenecek.

9-11 Mart 2020 tarihleri arasında Kayseri Bölge yarışmalarında Nevşehir’i temsil edecek öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileriz.