Altınyıldız Koleji Fen Lisesi Öğrencisi Komposizyon Türkiye 2.si

22 yıldır birçok başarıya imza atarak Nevşehir’in gururu olan Özel Altınyıldız Koleji hizmet vermeye başladığı günden itibaren gerek lise giriş sınavlarında gerek üniversite sınavlarında gerekse sportif ve kültürel yarışmalarda elde ettiği sayısız başarılara yenilerini eklemeye devam etmektedir.

Başarılı ve istikrarlı yönetimiyle, çağdaş eğitim anlayışıyla sürekli başarıyı ve kaliteyi ilke edinerek eğitimde ekol bir kurum haline gelen Altınyıldız Koleji Eğitim Kurumları “Türkiye’nin Örnek Okulu”unvanını gururla taşımaktadır.

22 yıldır ilk günkü şevkini hiç kaybetmeden ülkemizin, devletimizin ve aziz milletimizin geleceği olan çocukları ve gençleri; yüreklerinde vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yetiştirmekteyiz.

Her gün yeni bir başarı hikâyesinin yaşandığı Altınyıldız’da öğrencilerimizin yetişmelerinde emeği geçen tüm idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyoruz.

TÜRKİYE 2.Sİ OLAN KOMPOZİSYON BİR ASIRDA İKİ KAHRAMAN

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Önder Muhammed Ali Cinnah, aynı yüzyılda yaşamış ve dünyaya örnek olacak birer bağımsızlık mücadelesini kazanmış iki devlet adamıdır.

Türkiye Cumhuriyetinin mimarı olan Atatürk; zekâsı, basireti ve cesareti ile tüm dünyaya adını duyurmuş ve ilham kaynağı olmuş bir liderdir. I.Dünya Savaşı’ndan hemen sonra topraklarımızın her bir karışı İngilizler, Fransızlar ve Yunanlılar tarafından haksız yere işgal edilmişken, ordularımız terhis edilmiş, halkımız aç ve susuzken, silahsızken, umutlarını yavaş yavaş yitiriyorken, “Kurtuluş yok! Bitti.” derken; bir enkazdan büyük bir devlet var olmuştur. Çünkü bir umut vardı, adı Mustafa Kemal’di. Çünkü Mustafa Kemal Türk milletinin her bir neferinin gücüne, azmine, yiğitliğine olan inancını hiçbir zaman yitirmedi. Çünkü vatan namustu, bayrak namustu, toprak namustu. Türk milletinin namusuna namahrem eli değemezdi. Göğün mavisine en çok yakışan, rengini Türk’ün asil kanından alan al bayrağı indirmeye hiç kimsenin kudreti yetmezdi. “Ya İstiklal! Ya Ölüm!”dedi. Ötesi yoktu, olamazdı. Bu millete boyun eğmek yakışmazdı. Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmezdi ona göre. Genci, yaşlısı, kadını, çocuğu bütün Türk milleti Mustafa Kemal’e inanmış ve tüm zor koşullara rağmen namusunu koruyup kurtarmıştır. Bu mukaddes milletin gücünü hafife alanlara haddini bildirmiştir. Türk’ün gücünü gören düşman, geldiği gibi gitmiştir geri.

Mustafa Kemal ve milletimiz tam bağımsız bir Türkiye uğruna dünyada eşi görülmemiş bir mücadeleye ve zafere imza atmıştır. O sadece kendi milletinin değil; kan emici, sömürgeci devletlerin altında ezilen bütün milletlerin umudu olmuştur.

Ünlü şair Muhammed İkbal, Atatürk’e olan hayranlığını şu dizelerle dile getirmiştir;

Bir millet var biz onun varlığıyla ulaştık

İlahi kanunların gizli gerçeklerine,

Bir bakışıyla yön verdi bizlere dağlar aştık

Dünya güneşi olduk bir kıvılcım yerine

Aşk mı vefasız bize neden gönlümüz küllük?

Kusurlarımız mı çok küçüldükçe küçüldük!

Rüzgarlar çölden esin bize yaraşır matem

Meltemin nefesinde açan her gonca elem

Ah oldu kubbemizde nağmelenen ezanlar

Bir inilti gibiyiz nerede o borazanlar

Bir zamanlar ayları taşırdı atlarımız

Şimdi avlanan biziz, kırık pusatlarımız.

Koş Mustafa Kemal koş, atın çatlayana dek

Bizi tedbir mat etti, sana tedbir ne gerek

Her istiklal mücadelesinin başlangıcında ve sonunda Atatürk’ün adı geçmiştir. Onun mücadelesi tüm Müslümanlar için büyük ilham kaynağı olmuştur. Muhammed Ali Cinnah’a göre Atatürk, ehl-i İslam’ı ehli salibe çiğnetmeyen büyük kumandandır.

Türk milletinin kurtuluş mücadelesini ve Atatürk’ü örnek alan Muhammed Ali Cinnah, tüm Hindistan Müslüman Birliği ve Pakistan bağımsızlık mücadelesinin önderidir. İngiliz esareti altında olan Hintli Müslümanları birleştirmiş ve Müslüman Pakistan Devleti’ni kurmuştur.

Atatürk’ü manevi lideri olarak gördüğünü dile getiren Cinnah’ın hayalindeki Pakistan, İslam’dan ilham alan aynı zamanda modern ve demokratik bir devlettir. Hindistan’da Müslümanları tek bir ulus ve devlet altında toplama düşüncesini kararlı ve hukuka dayalı bir mücadele sonucunda başarıya ulaştırmıştır.

Meclis tarafından “Kaid-i A’zam”(Büyük Önder) unvanı verilirken kendisine “Devletimizin Atatürk’ü” diye hitap edilmiştir.

Muhammed Ali Cinnah, İslam dünyasının en büyük liderlerinden biri olmuştur. “İmkânsız, dünyalarını değiştirmeye cesaret edemeyen küçük insanların çok sık kullandığı bir kelimedir.”diyen Cinnah, kurduğu hayalin imkânsız olmadığını dünyaya göstermiştir.

Mustafa Kemal Atatürk ve Muhammed Ali Cinnah sadece 20. asra değil tüm zamanlara timsal olacak iki büyük lider, iki kıymetli değerdir. Onların namı tüm sınırları ve zamanları aşmıştır. Onlar,bu iki milletin destanını yazmış ve dünyaya duyurmuşlardır.Bize, her zaman gurur duyacağımız birer tarih, uğruna canımızı vereceğimiz birer vatan ve izinde yürüyeceğimiz birer yol bırakmışlardır.

Simay Yağmur YILMAZ

Nevşehir Altınyıldız Koleji Fen Lisesi

11 FEN C