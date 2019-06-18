Altınyıldız Koleji Başarılarını Sınavlarla Ortaya Koyuyor

2019 MSÜ sınavında Türkiye 4.lüğü ve pek çok Türkiye derecesini elde eden öğrencilemizin 2019 yılı askeri öğrenci temini için ikinci aşama sınavlarına çağrılmasının haklı grurunu yaşıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde de gerçekleştirilen Üniversite sınavlarında da çok başarılı sonuçlar ve Türkiye dereceleri bekleyen öğrencilemizin en seçkin üniversiteleri kazanarak güzel bir geleceğe sahip olmaları temennisiyle başarılar dileriz.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2019, 16:36