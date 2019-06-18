Altınyıldız Koleji Başarılarını Sınavlarla Ortaya Koyuyor

2019 MSÜ sınavında Türkiye 4.lüğü ve pek çok Türkiye derecesini elde eden öğrencilemizin 2019 yılı askeri öğrenci temini için ikinci aşama sınavlarına çağrılmasının haklı grurunu yaşıyoruz.
Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2019, 16:36
Özel Altınyıldız Koleji Liseleri yoğun bir çalışma temposuyla geçen bir eğitim öğretim yılının sonunda ortaya konulan çalışmaların meyvelerini öğrencilerinin girdiği sınav sonuçları ile topluyor.
2019 MSÜ sınavında Türkiye 4.lüğü ve pek çok Türkiye derecesini elde eden öğrencilemizin 2019 yılı askeri öğrenci temini için ikinci aşama sınavlarına çağrılmasının haklı grurunu yaşıyoruz.
Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2019, 16:36