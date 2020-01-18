Altınyıldız Koleji 9., 10. ve 11.Sınıflar Bursluluk Sınavı 14 Mart 2020 Cumartesi Saat 14.00 da yapılacak.

2019-2020 Eğitim öğretim yılında Nevşehir genelinde halen 9.10.ve 11.sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için Bursluluk Sınavı düzenliyor. Sınavlar 14 Mart 2020 Cumartesi günü saat 14.00 da Altınyıldız Eğitim Kurumları Lise Kampusunda yapılacak.

Sınav başvuruları online olarak www.altinyildiz.k12.tr adresinden yapılacak.

Öğrenciler fotoğraflı Nüfus Cüzdanlarını sınav günü yanlarında bulunduracak.

Her yıl, Nevşehir ve Türkiye dereceleri kazandıran Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Eğitim Kurumları Bursluluk Sınavlarına binlerce öğrenci katılarak hem İl düzeyini öğreniyor, hem de Altınyıldız Koleji’nde çeşitli indirimlerden yararlanma imkânı elde ediyor.

Kaliteli ve çağdaş eğitim fırsatından yararlanmak isteyen öğrencilerin 14 Mart 2020 Cumartesi günü, Altınyıldız Koleji 9., 10 ve 11.sınıf Bursluluk Sınavlarına katılımlarını bekliyoruz.





