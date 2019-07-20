Altınyıldız Koleji 2019 Üniversite Sınavlarında 6 Alanda Nevşehir 1., Türkiye 78.

TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI LİSELERİ ARASINDA YER ALAN ALTINYILDIZ KOLEJİNDEN YİNE MUHTEŞEM ÜNİVERSİTE BAŞARISI.

2019 Üniversite sınavları Türkiye 78.Si ve Nevşehir 1. si Altınyıldız Koleji öğrencisi olmuştur.

Üniversite sınavları şampiyonu Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri,

Türkiye’de ilk 78, 89, 462, 584, 603, 615, 639, 696, 768, 895, 922, 941, 950 ve daha nice dereceleri kazanmışlardır.

2019 Üniversite sınavlarında tam 6 alanda Nevşehir 1.Si,

6 alanda Nevşehir 2.si ve 2 alanda Nevşehir 3.sü olmuş,

Her yıl Üniversite sınavlarında Türkiye dereceleri ve Nevşehir birincilikleri kazanan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizi kutlarız.

“Başarılı Bir Gelecek İyi Bir Üniversite İçin Sizin Çocuğunuz da Altınyıldız Kolejli Olsun.”

Başarı Bu Okulun Ruhunda Var.

ALTINYILDIZ KOLEJİ FEN VE ANADOLU LİSESİ