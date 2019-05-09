Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesinin Muhteşem Başarıları Devam Ediyor!

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi, 2018-2019 öğretim yılında ulusal ve uluslar arası alanlarda başarılarına yeni başarılar eklemeye devam ediyor.

2018 Üniversite sınavlarında kazanılan Nevşehir 1.likleri ve Türkiye 87.liğinin ardından;

2019 Milli Savunma Üniversitesi Giriş Sınavı Türkiye 4.lüğü,

2019 Ulusal Fizik Olimpiyatı Türkiye 3.lüğü,

2019 TÜBİTAK Liseler arası Proje yarışması Bölge Finalistliği,

2019 TALES Ulusal Matematik Olimpiyatı Türkiye Finalisti,

2019 Atletizm Avrupa 1.liği,2.liği, Balkan 1.liği ve Türkiye Birincilikleri ve birçok başarıyı Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseliler elde ederek muhteşem başarılar kazanmışlardır.

Altınyıldız Koleji öğretmen kadrosu, öğrencilerinin hayallerini süsleyen hedeflere ulaşmaları için büyük bir özveri ve çaba ile çalışarak geleceğin mimarlarını yetiştirmektedir.

21 yıldır en iyi öğretmenler ve en iyi idarecilerle çalışan, kadro istikrarına, tecrübeye ve sürekli gelişmeye önem veren Altınyıldız Liseleri; öğretmen kadrosuyla, öğrencileriyle, velilerinin desteği ile kazandığı başarılarla Türkiye’nin en seçkin Liseleri arasında yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2019, 15:56