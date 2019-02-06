Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi'nde Erken Kayıt Dönemi Başlıyor

ALTINYILDIZ FEN VE ANADOLU LİSESİ’NDE ERKEN KAYIT DÖNEMİ BAŞLIYOR.

2019–2020 Eğitim Öğretim Yılı Özel Altınyıldız Liseleri erken kayıt dönemi 08.02.2019 Cuma günü başlayacak,12.04.2019 Cuma günü erken kayıt dönemi sona erecektir.

Nevşehir’i eğitimde Türkiye standartlarının üzerine çıkartan, başarılı ve tecrübeli öğretmen kadrosu, mükemmel fiziki yapısı ile vizyonuyla, kaliteli ve çağdaş eğitim uygulamalarıyla 21 yıldır sayısız başarıları Nevşehir’e getiren Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseleri 2019-2020 öğretim yılı erken kayıt dönemi başlıyor.

Her yıl kazandırdığı Üniversite Sınavı birinciliklerinin yanı sıra, sporda, sanatta, bilim olimpiyatlarında Türkiye Birincilikleri ve uluslar arası dereceler kazanan Altınyıldız Kolejinde erken kayıt dönemine öğrenci velileri büyük ilgi gösteriyor.

Öğrenci velilerinin erken kayıt döneminde öğrenci kayıtlarını bir an önce yenilemelerini, erken kayıt fırsatlarından yararlanmalarını temenni ediyoruz.

ERKEN KAYIT İNDİRİMİ SADECE 08.02.2019 – 12.04.2019 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR.

Altınyıldız Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Liseleri sınıf kontenjanları kısıtlı olduğundan 12.04.2019 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlarının yenilenmesi gerekmektedir.

MEB Kalite Beratlı Türkiye’de ilk özel okul olan, Türkiye’nin en kaliteli eğitim kurumları arasında yer alan Özel Altınyıldız Eğitim Kurumları öğrencilerine sunduğu kaliteli eğitim standardını her yıl daha da artırmaktadır.

Altınyıldız Eğitim Kurumları, velilerinden aldığı güçle, başarılı, istikrarlı idareci ve öğretmen kadrosuyla her biri birbirinden başarılı öğrencileriyle, çağdaş eğitim anlayışıyla, geleceğin liderlerini yetiştirmektedir.

Altınyıldız Kolejinde, çocuklarımız ve gençlerimiz mutlu, başarılı ve güzel bir geleceğe hazırlamaktadır..

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 12:21