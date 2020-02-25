Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesinde Bilgi Yarışması Haftası!

Altınyıldız’da öğrenciler ve öğretmenler, bilimsel projelerde, sporda, sanatta, kültürel etkinliklerde sürekli gelişmeyi ve başarıyı hedeflemiştir. Bu amaçla düzenlenen, Altınyıldız Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Lisesi bilgi yarışmaları etkinlikleri, 1 hafta boyunca devam etmiştir.

10. ve 11. sınıflar arasında her sınıf, 3 öğrenci ile temsil edilmiştir.

Öğrencilere, Matematik, Edebiyat, Fizik, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, İngilizce, Almanca, Din Kültürü, Robotik Kodlama derslerinden üçer soru olmak üzere Jüri tarafından toplam 33 soru sorulmuştur.

Zevkli ve çekişmeli geçen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve sınıflara başarı belgeleri ve hediyeler sınıf öğretmenleri tarafından verilmiştir.

Bilgi yarışmasına katılan bütün öğrencileri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.